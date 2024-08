Pétrole : China Zhenhua Trading intéressé par le bassin sédimentaire gabonais

Ecouter l'article

Le jeudi 08 août dernier, le ministre du Pétrole Marcel Abeke a reçu en audience une délégation de la China Zhenhua Trading, conduite par son vice-président, Xu Hongyu. Occasion pour ce dernier d’exprimer la volonté de cette entreprise d’investir dans le domaine pétrolier, notamment en accompagnant les sociétés autochtones dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant.

Premier partenaire commercial du Gabon depuis plusieurs années, l’Empire du Milieu ambitionne renforcer sa coopération avec le pays dans les prochaines années. C’est du moins l’ambition affichée par la China Zhenhua Trading lors de l’audience accordée par le ministre du Pétrole. Ainsi, elle a exprimé son intérêt pour le bassin sédimentaire gabonais et voudrait y développer ses activités, particulièrement dans l’Onshore.

China Zhenhua Trading à l’assaut du secteur pétrolier gabonais

Selon le communiqué du ministère du Pétrole, le 4ème opérateur pétrolier chinois est « disposé à financer des activités aussi bien de l’amont et de l’aval pétrolier ». Il s’est dit disposé également à accompagner des sociétés autochtones dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Il faut souligner que China Zhenhua Trading peut se targuer d’une expertise dans le domaine pétrolier depuis des décennies, revendiquant des installations de pointe et un personnel « hautement qualifié » à travers le monde, notamment en Irak.

China ZhenHua a été créée en 2003 et est le principal soutien national à l’investissement dans l’industrie pétrolière, l’E&P, le commerce international du pétrole et du gaz, le pétrole, stockage, transport et raffinage. L’entreprise participe activement à la coopération mondiale en matière de développement et d’énergie verte et sobre en carbone. Guidée par les politiques de développement énergétique de la Chine, China ZhenHua s’efforce de construire un modèle commercial avancé en renforçant sa compétitivité en matière de marketing, d’innovation technologique, d’exploitation de projets, de gestion du capital, de contrôle des risques et d’intégration des ressources mondiales.