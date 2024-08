Moanda : lancement de la construction d’un lycée de l’excellence

Ecouter l'article

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé une série de projets au cours de sa tournée républicaine dans le Haut-Ogooué entamé le mercredi 17 juillet 2024. Le numéro 1 gabonais a notamment posé la première pierre d’un lycée de l’excellence à Moanda, chef-lieu du département de la Lebombi-Leyou.

Poursuivant son séjour dans le Haut-Ogooué, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à Moanda le jeudi 18 juillet dernier. S’il s’agit de sa deuxième visite dans la ville minière, cette fois le chef de l’Etat a exprimé sa volonté d’offrir aux jeunes de la localité les mêmes opportunités de réussite que ceux de Libreville. A cet effet, il a donné le top pour la construction d’un lycée de l’excellence, une démarche qui s’inscrit dans son opération de restauration de la dignité de chaque Gabonais.

Bientôt un lycée de l’excellence à Moanda

Les travaux de terrassement pour ce lycée ont débuté le 1er juillet 2024 et devraient se poursuivre pendant huit mois. À son achèvement, le lycée pourra accueillir près de 1000 élèves. L’infrastructure comprendra 44 salles de classe, une salle polyvalente, une bibliothèque, un plateau sportif et une salle informatique, garantissant ainsi un environnement éducatif complet et moderne.

La construction de ce lycée de l’excellence ne se limite pas seulement à l’amélioration de l’éducation. Elle contribuera également au développement économique local en créant des emplois. Le projet prévoit le recrutement d’une équipe pédagogique qualifiée ainsi qu’une équipe de soutien pour l’entretien des installations, générant entre 50 et 100 emplois.



Tout comme Libreville, Moanda sera bientôt doté d’un lycée de l’excellence. Une initiative par laquelle le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé son engagement envers l’éducation et le développement égalitaire de toutes les provinces du Gabon.