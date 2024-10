Coopération : l’impact attendu des forums économiques Gabon-France et Gabon-Chine

Ecouter l'article

Entre le mois de mai et septembre 2024, le Gabon a consolidé ses relations économiques avec deux grandes puissances économiques mondiales : la France et l’Empire du milieu. Le premier Forum Gabon-France, tenu à Paris, a réuni plus de 600 chefs d’entreprises des deux pays, débouchant sur des accords stratégiques dans les secteurs des infrastructures et de l’industrie avec à la clé 739 milliards de FCFA d’investissements. Le forum Gabon-Chine a quant à lui permis de renforcer la coopération sino-gabonaise avec des investissements attendus de près de 2570 milliards de FCFA.

La coopération renforcée dans des domaines comme le transport ferroviaire et les industries extractives promet de dynamiser l’économie gabonaise. Parmi les accords les plus marquants, on trouve la modernisation de la ligne du Transgabonais et la réhabilitation de la décharge de Mindoubé, des projets financés par la France à hauteur de plusieurs centaines de milliards de FCFA. En parallèle, des entreprises gabonaises ont noué des partenariats avec des entreprises françaises pour accompagner la mise en œuvre de ces projets prioritaires.

La coopération Sino-Gabonaise au beau fixe

Le Forum Gabon-Chine, qui s’est tenu à Beijing, a également produit des résultats significatifs et concluants. Cette rencontre a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards de dollars en investissements directs étrangers. Des projets dans les secteurs de l’hydroélectricité, du développement industriel et de l’exploitation minière ont été conclus, marquant ainsi une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays. Parmi ces nombreux projets, on trouve entre autres la construction d’une centrale hydroélectrique de 600MW et l’emblématique Libreville 2, pour 1,2 milliard de dollars, soit plus de 800 milliards de FCFA.

Ces deux forums marquent un tournant dans la stratégie économique gabonaise, axée sur la diversification de ses partenaires économiques et la maximisation des investissements directs étrangers. Les accords de partenariat signés témoignent de la volonté du Gabon de s’ouvrir à de nouveaux marchés tout en consolidant ses relations avec des partenaires historiques comme la France et la Chine. Ils ouvrent des perspectives de développement prometteuses pour le Gabon, avec des retombées économiques concrètes dans les infrastructures, l’énergie et l’industrialisation, offrant au passage des opportunités de diversification économique.