Gabon : vers un renforcement des importations de farine de blé

Le Gabon fait face à une pénurie de farine de blé due essentiellement à la crise énergétique actuelle. Ce manque a incité le ministère du Commerce à autoriser des importations exceptionnelles. Lors d’une réunion le 23 septembre dernier avec la Société meunière et avicole du Gabon (SMAG), qui représente 70 % de la production nationale, des solutions ont été discutées pour compenser la baisse de production, incluant l’augmentation du travail rotatif et l’utilisation de groupes électrogènes. Outre ces aspects opérationnels, une hausse des importations a également été envisagée.

La farine de blé, essentielle pour le pain et les produits alimentaires, est menacée. Cette situation pourrait aggraver les tensions sociales liées à l’inflation. C’est un fait. Le gouvernement tente de pallier cette pénurie. Pour ce faire, il explore des alternatives locales pour réduire la dépendance aux importations, inspiré par des pratiques réussies dans d’autres pays africains. Mais pour l’instant, il doit parer au plus urgent. Confronté à une pénurie de farine de blé, exacerbée par une crise énergétique à Libreville, le ministère du Commerce a donc autorisé, des importations exceptionnelles de farine.

Cette décision prise lors d’une réunion entre la ministre du Commerce, Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame Epse Divassa Bofi, et la direction de la Société meunière et avicole du Gabon (SMAG), qui représente 70 % de la production nationale, vient en réponse à la situation actuelle. Une réponse court termiste pour faire face à la crise énergétique qui secoue le pays, et rend difficile l’approvisionnement du marché, entraînant des inquiétudes parmi les boulangers et autres pâtissiers du pays.

Hausse des importations de farine de blé et production de farine locale à long terme

Cruciale au Gabon, étant entendu qu’elle est utilisée dans la fabrication du pain et de nombreux produits alimentaires, et que son absence sur le marché pourrait provoquer une hausse des prix des produits dérivés. Une situation que le gouvernement souhaite absolument éviter, surtout dans un contexte de tensions sociales déjà présentes bien que silencieuses. La farine devrait donc être importée en grande quantité dans les prochaines semaines. Parallèlement, les autorités gabonaises envisagent le développement de farines locales pour diminuer la dépendance aux importations comme cela peut se faire au Cameroun ou au Niger. Sachant qu’actuellement, la SMAG importe environ 90 000 tonnes de blé par an.

Le Gabon, en cherchant à stabiliser son approvisionnement en farine, aborde donc dans le même temps des enjeux cruciaux liés à la croissance économique et à la lutte contre l’inflation. En limitant possiblement la dépendance aux importations, le pays pourrait stimuler sa production locale et ainsi créer des emplois, renforçant ainsi l’économie. Le développement de filières de farines locales, comme le manioc, pourrait non seulement diversifier les sources d’approvisionnement, mais également offrir des opportunités de revenus aux agriculteurs et entrepreneurs locaux, contribuant à une croissance durable.