Remaniement gouvernemental : Laurence Ndong ministre de la Communication

Moins de 24 heures seulement après l’annonce du gouvernement de la transition par le premier ministre Raymond Ndong Sima, cette équipe vient de connaitre un léger réajustement ce dimanche 10 septembre 2023. Nommé précédemment ministre de la Communication, le LT-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi à céder cette place à la présidente du mouvement « Debout Peuple Libre » Laurence Ndong.

Si ce porte feuille avait été en premier lieu octroyé à l’actuel porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ce léger changement voit arriver une nouvelle personnalité et non des moindres. Ainsi, à l’issue d’un léger remaniement, le Professeur de Biologie-Chercheure en Didactique des Sciences a fait son entrée au sein de l’équipe gouvernemental.

Laurence Ndong face aux défis du respect de la liberté de la presse

Cette dernière hérite des Nouvelles technologies de l’information et de la Communication. Ainsi, Laurence Ndong aura pour principale mission d’élaborer une véritable politique dans les secteurs de la communication, mais surtout tenir l’engagement du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema de respecter la liberté de la presse.

Il faut dire qu’à l’instar de l’analyste économique Mays Mouissi, qui a été nommé au poste de ministre de l’Économie, le nouveau membre du gouvernement s’est particulièrement révélé lors de l’élection présidentielle d’aout 2016 en soutenant l’ancien président de la Commission de l’Union africaine Jean Ping. Depuis lors, elle a été une farouche opposante de l’ancien régime Bongo-PDG.