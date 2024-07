Éliminatoires CAN 2025 : le Gabon dans la poule B avec le Maroc, le Lesotho et la Centrafrique

Ce jeudi 3 juillet 2025, avait lieu à Johannesburg en Afrique du sud, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Prétendant à cette qualification après son absence cette année en Côte d’Ivoire, le Gabon et ses Panthères devront batailler dans le groupe B. Un groupe composé du Lesotho, de la séduisante équipe Centrafricaine et surtout de redoutables Lions de l’Atlas marocains. Une équipe que connaissent bien les Panthères de Pierre Emerick Aubameyang.

Logé dans le chapeau 2 aux côtés du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Equatoriale ou encore de la Zambie, championne d’Afrique 2012, le Gabon est désormais fixé sur son sort concernant les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi 3 juillet à Johannesburg, plus grande ville d’Afrique du Sud et capitale de la province de Gauteng. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Panthères ont hérité d’un groupe relativement abordable.

En effet, après le Soudan, la Mauritanie et la RD Congo lors des éliminatoires de la CAN 2024, la bande à Thierry Mouyouma croisera le fer avec Les Crocodiles du Lesotho, logé dans le chapeau 4 avant ce tirage et 149ème nation FIFA. Autre adversaire, la séduisante équipe de Centrafrique. Les Fauves du Bas-Oubangui, actuelle 128ème nation FIFA et qui ont récemment tenu tête aux Black stars du Ghana pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde, sont également présents dans ce groupe B.

L’épouvantail marocain

Tête d’affiche de ce groupe aux côtés des Panthères du Gabon, les Lions de l’Atlas Marocains. Demi-finaliste de la dernière coupe du monde, huitième de finaliste de la dernière CAN et surtout pays organisateur de la prochaine, les Marocains auront à cœur de bien préparer cette compétition « qu’ils attendent depuis longtemps dans leur pays » comme l’a rappelé la légende marocaine, Marouane Chamakh présent lors de ce tirage.

Avec seulement 1 victoire en 9 confrontations contre le Gabon, cette double confrontation s’annonce d’ores et déjà haletante pour des Panthères en plein renouveau et qui sortent d’une victoire probante contre la Gambie au stade de Franceville.