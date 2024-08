Follow on X

Elim/CAN 2025 : la liste contre le Maroc et la RCA dévoilée le 26 août par Mouyouma !

Le sélectionneur national du Gabon sera devant la presse le lundi 26 août 2024 dès 11h00 dans un hôtel de la place. Selon une source proche de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), Thierry Mouyouma y dévoilera la liste des 23 panthères du Gabon en vue des matchs des 6 et 10 septembre prochains face respectivement au Maroc et à la Centrafrique. Une liste qui pourrait contenir quelques surprises.

Comme à son habitude, Thierry Mouyouma fera face à la presse le lundi 26 août 2024. Si l’ordre du jour n’est pas clairement indiqué, l’instance faîtière du sport roi dans notre pays a glissé un biscuit à la presse. En effet, le technicien gabonais révélera les noms des 23 Panthères du Gabon retenues pour faire face à la redoutable équipe du Maroc et à la surprenante Centrafrique.

Première pour Effaghe et retour d’Ibrahim Ndong et d’Amonome ?

Si le cas Aaron Salem Boupendza semble, pour l’instant, verrouillé en sélection nationale, d’autres présumés « indisciplinés » qui ont fait profil bas pourraient faire leur retour dans l’équipe de Thierry Mouyouma. En tête desquelles le milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong qui a récemment présenté ses excuses et sorti de sa retraite internationale anticipée. Le transfuge d’Al Riyadh FC s’est mis à la disposition du coach Mouyouma.

Comme avec Pierre-Emerick Aubameyang et Guelor Kanga Kaku, la voix de la sagesse pourrait conduire l’ancien international à reconsidérer ses positions. Et ce, à l’heure où la discipline voulue gagne du terrain. Autre sélection très attendue celle de Rody Junior Effaghe en feu avec FK Gomel en Biélorussie. Auteur de 12 buts en 17 matchs de Vysshaya Liga, le jeune attaquant âgé de seulement 20 ans pourrait venir épauler PEA et Bouanga.