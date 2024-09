Libreville : le coup de pouce de Ndong Sima à 30 commerçantes de Nyali

Ecouter l'article

Dans la droite ligne de l’ambition du président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema et gouvernement d’améliorer de manière significative, le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima a procédé à l’inauguration d’un espace commercial aménagé destiné à accueillir les commerçantes du quartier Nyali dans le 5ème arrondissement de Libreville. Une dotation qui devrait permettre à ces dernières d’exercer leur activité dans des conditions de sécurité plus optimales.

C’est en présence du chef de quartier, des notables et de l’association des commerçantes du carrefour Nyali que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de cet espace commercial. Un moment de convivialité qui s’inscrit dans la volonté du chef du gouvernement de contribuer à sa manière à l’amélioration des conditions de travail des femmes exerçant l’activité de commerce dans ce quartier, ce conformément à la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

En effet, ce geste de solidarité de Raymond Ndong Sima fait suite au constat des conditions difficiles dans lesquelles exerçaient ces femmes gabonaises exposées au soleil et autres intempéries pendant plusieurs années. Construit par une PME gabonaise, cet espace commercial jouxtant la route est désormais doté d’une toiture, d’éclairage et de plusieurs tables. Il permettra donc aux 30 bénéficiaires d’exercer leur activité dans des conditions plus sécurisées et salubres.

Pour le premier ministre de la Transition, la construction de cet espace rendu possible après une autorisation du ministère des Travaux publics permettra « à une trentaine de femmes gabonaises de travailler dans de meilleures conditions ». « Si cela leur permet d’être à l’abri du soleil et de la pluie, j’espère que j’aurai rendu service », a indiqué Raymond Ndong Sima. Il n’a pas manqué d’encourager ces dernières à exercer leur activité sereinement car elle contribue également à l’économie locale.



Très touchée par ce geste, la représentante des commerçantes du carrefour Nyali a tenu à manifester sa reconnaissance et celle de l’ensemble des femmes pour ce geste du chef du gouvernement qui contribue à mieux organiser l’exercice de leur activité.