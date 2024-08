Panthères du Gabon : Junior Effaghe, la surprise du chef de Mouyouma !

Follow on X

À l’aube de sa conférence de presse qu’il animera le lundi 26 août prochain, le sélectionneur national Thierry Mouyouma semble avoir déjà une petite idée de la liste devant être dévoilée pour les matchs de qualification contre le Maroc et la Centrafrique. Au nombre des belles surprises, il est évoqué l’attaquant gabonais Junior Effaghe qui flambe avec FK Homiel.

Les informations fournies par une source proche du staff des Panthères du Gabon font un état d’une admiration de Thierry Mouyouma envers la révélation de la saison en première division biélorusse. Rody Junior Effaghe qui a déjà inscrit 12 buts en 17 matchs disputés, devrait donc être logiquement appelé en équipe nationale A pour le début des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Effaghe en renfort pour une attaque explosive ?

S’il est probable que Didier Ibrahim Ndong fasse son retour en sélection après avoir fait profil bas et s’être mis à la disposition du sélectionneur national, une arrivée dans la tanière est fortement espérée tant par les supporters que par le staff des Panthères du Gabon. Il s’agit du virevoltant attaquant âgé de 20 ans sociétaire du club Biélorusse du FK Homiel. Rody Junior Effaghe serait la surprise du chef Mouyouma.

Avec une attaque décimée avec notamment les absences quasi actées de Jim Allevinah et d’Aaron Salem Boupendza respectivement pour blessure et mise à l’écart, le technicien gabonais pourrait miser sur un rafraîchissement de ses troupes. C’est à ce titre que Rody Junior Effaghe se présente comme une alternative crédible pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga. Reste à savoir si aucun couac ne sera signalé avant la divulgation de la liste officielle.