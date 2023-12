Oyem : le Gen. Oligui Nguema promet des vols commerciaux Afrijet dès mars 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

A ce jour, seuls trois aéroports du pays répondent aux normes internationales leur permettant d’accueillir des vols commerciaux, l’aéroport international Léon-Mba de Libreville, celui de Port-Gentil, et celui de Franceville. Conscient de cette anomalie, le président de la Transition, le Gén. Brice Oligui Nguema, s’est engagé à remettre aux normes l’Aéroport d’Oyem, afin qu’il soit ouvert aux vols commerciaux nationaux, d’ici à trois mois maximum.

C’est à la faveur d’un discours prononcé à la Place des fêtes d’Oyem ce 21 décembre 2023, que le président de la Transition, le Gén. Brice Oligui Nguema, s’est engagé à donner un nouveau visage à la province du Woleu-Ntem, et principalement à la ville d’Oyem. Après avoir annoncé le décaissement de 7 milliards de Fcfa pour la réhabilitation des voiries urbaines, le natif de la province entend connecter Oyem à d’autres villes du pays, par des vols commerciaux, et ce d’ici mars 2024.

L’aéroport d’Oyem bientôt ouvert aux vols commerciaux

C’est dans la foulée de sa promesse de concrétiser le projet de réalisation de l’Université d’Oyem, que le président de la Transition a annoncé la remise sur pied de l’aéroport d’Oyem. « Nous allons ouvrir la ligne Libreville – Oyem avec Afrijet », a lancé le chef de l’Etat devant un public conquis. « Laissez-moi un délai de deux à trois mois, Afrijet atterrira à Oyem », a poursuivi le commandant en chef de la Garde républicaine.



Si avant les élections générales de cette année, le pouvoir déchu était sur le point de mettre aux normes l’aéroport de Makokou, compte tenu de l’exploitation du fer de Belinga, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), entend donc étendre cette liste à Oyem, afin cette fois, non pas de favoriser le déplacement des délégations d’entreprises, mais de raccourcir les temps de trajet pour l’ensemble des gabonais, et pourquoi pas en prévision au projet de développement du secteur du tourisme au Gabon.