Gabon : le logiciel Sydonia world désormais opérationnel dans le Grand-nord

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans son bilan des 100 jours à la tête de son département ministériel, le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi a annoncé l’effectivité du déploiement du logiciel Sydonia world dans la province du Woleu-Ntem et ce dès le 26 décembre prochain. Il s’agit d’une application automatisée de dédouanement des marchandises développée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) qui est déjà implémentée dans les 3 autres régions douanières du pays.

Après Libreville, Port-Gentil et Franceville, le logiciel Sydonia world est désormais disponible dans le Grand-nord. Une initiative qui s’inscrit dans la logique de transparence impulsée par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Laquelle s’illustre désormais à la frontière Nord du pays par une traçabilité des déclarations de marchandises effectuées, et directement centralisées au niveau de la Direction générale des douanes à Libreville.

Sydonia dans le Woleu-Ntem

Mis en place en janvier 2020, Sydonia World est un logiciel intégré de gestion douanière qui offre des fonctionnalités avancées pour faciliter et optimiser le traitement des formalités douanières. Son déploiement dans la région du Grand-Nord représente une réponse stratégique aux besoins croissants en matière de commerce international, offrant une plateforme moderne et unifiée pour les transactions douanières. Les fonctionnalités clés de Sydonia World comprennent la déclaration en ligne, la gestion automatisée des flux de marchandises et la facilitation des procédures douanières.

Si la maîtrise de Sydonia a nécessité un peu de temps à la douane, l’implémentation de l’application dans le Woleu-Ntem instruite par Mays Mouissi contribuera à « accroître les recettes provenant de cette partie du Gabon et à avoir une traçabilité des échanges commerciaux et des données statistiques fiables » peut-on lire dans son bilan des 100 jours.

De plus, la transparence accrue dans les opérations douanières contribue à réduire les risques de fraudes et de contrebande, renforçant ainsi la sécurité des transactions commerciales. Notons que depuis l’arrivée au ministère de l’Economie et des Participations de Mays Mouissi, les différentes directions de ces départements ministériels engrangent des recettes record. Signe de la transparence et de la rigueur désormais érigées en norme.