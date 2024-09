Oyem : 2 établissements rénovés par l’ambassade des États-Unis

Ecouter l'article

Au cours de son séjour à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, l’ambassadrice des États-Unis près la République gabonaise, Vernelle Trim Fitzpatrick a livré le jeudi 05 septembre la réhabilitation de 2 établissements. Ce projet, qui reflète l’engagement des États-Unis envers l’éducation au Gabon, bénéficiera directement aux élèves de l’École publique communale de Mekom-Nkodie et de l’École de coopération et d’amitié Oyem-Clermont-Ferrand dès la rentrée académique 2024-2025.

La cérémonie d’inauguration, marquée par une forte présence des autorités locales, a vu la participation de Jules Djeki, gouverneur du Woleu-Ntem, Jean Christophe Owono Nguema, délégué spécial d’Oyem, et Luc Constant Megne Me Nteme, Directeur d’académie provinciale. Au cours de cet événement, deux nouveaux bâtiments ont été livrés, offrant des infrastructures modernes et un meilleur cadre d’apprentissage aux élèves.

Un partenariat en faveur de l’école gabonaise

Le projet est l’aboutissement d’une collaboration entre l’ambassade des États-Unis et l’ancienne équipe municipale d’Oyem. Ensemble, ils ont permis de sortir de terre deux édifices comprenant des salles de classe, des bureaux administratifs, ainsi que des blocs sanitaires et des châteaux d’eau sur chaque site, assurant un environnement d’apprentissage adapté.

Si la partie américaine a pris en charge la construction des bâtiments, c’est la mairie d’Oyem qui a fourni le mobilier scolaire. En effet, les établissements ont reçu plus d’une centaine de tables-bancs, une trentaine de bureaux pour les enseignants et des placards pour le rangement du matériel pédagogique. Ce complément d’équipement a été essentiel pour achever ce projet en faveur de l’éducation locale.

Les USA engagés dans le développement de l’éducation au Gabon

En marge de cette inauguration, l’ambassadrice Vernelle Trim Fitzpatrick a visité le site de Ndava, où sera construite une école primaire américaine. Grâce à un soutien financier de 250 millions de FCFA de l’ambassade, le quartier Ndava’a, dans le 2ᵉ arrondissement d’Oyem, verra bientôt s’élever une nouvelle école sur un terrain de 5000 m². L’établissement comprendra plusieurs salles de classe, un logement pour le directeur, une salle de réunion et des espaces administratifs.

Des projets qui visent à améliorer l’accès à l’éducation pour les jeunes apprenants surtout pour ceux qui devaient parcourir de longues distances pour se rendre à l’école. Toute chose qui témoigne de l’engagement des États-Unis en faveur de l’éducation au Gabon.