ONU : Plaidoyer du Gén. Oligui Nguema en faveur d’un investissement massif dans la jeunesse 

Ecouter l'article

C’était un moment particulièrement attendu par le peuple gabonais. En effet, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui participe à la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, a prononcé un discours ce 23 septembre 2024 à l’occasion du Sommet dit de l’Avenir, qui se tient en marge de ce grand rendez-vous mondial. Occasion pour le numéro un gabonais de rappeler aux yeux du monde les impératifs facteurs de paix et de sécurité internationales.

« Renforcer la coopération entre les nations en vue de la rendre plus efficace, réaffirmer les engagements de chaque État concernant les Objectifs de développement durable (ODD) et la charte des Nations Unies », ce sont entre autres les buts recherchés à travers la tenue du Sommet de l’Avenir. En effet, cet événement qui s’est ouvert dimanche, voit la participation de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement de la planète, soucieux de préserver la paix et la sécurité internationales.

Investir dans la jeunesse

Dans son discours à la Tribune des Nations Unies, le président de la Transition a rappelé les efforts consentis par le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) depuis sa prise du pouvoir, en vue de répondre aux exigences de la Charte des Nations Unies. « Le CTRI démontre sa volonté de restaurer les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi d’implémenter des réformes significatives en vue d’améliorer leurs conditions de vie, tout en respectant nos engagements internationaux », a indiqué le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. En outre, le général a indiqué devant la face du monde, les efforts des autorités gabonaises visant au renforcement de la bonne gouvernance, gage d’une confiance renouvelée entre les peuples et leurs dirigeants.

Abordant les enjeux d’ordre international, Brice Clotaire Oligui Nguema a plaidé pour une participation active de l’Afrique aux enjeux de paix et de sécurité. Pour cela, si le numéro 1 gabonais a appelé à une réforme du Conseil de sécurité, il a tout aussi indiqué que « l’Afrique, théâtre de cette conflictualité, doit prendre part à ces réformes ». C’est pourquoi, le général Oligui Nguema a proposé une réforme de l’architecture financière mondiale « en investissant massivement dans la réalisation des Objectifs de développement durable », a-t-il martelé, non sans inviter à une répartition équitable des ressources financières, qui passe selon lui par « un allègement de la dette et des opportunités de financement concessionnels tels que la rétribution pour la préservation des forêts ou la conversion dette nature ».

Si Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé de ses vœux à une solidarité internationale par le partage des connaissances scientifiques et technologiques, il s’est surtout attelé à inviter ses homologues à investir dans la jeunesse. « Plus de la moitié de la population gabonaise a moins de 20 ans. Celle-ci interpelle constamment les gouvernants sur ces questions », a-t-il indiqué avant de poursuivre « J’accueille avec satisfaction notre engagement pour le pacte sur l’avenir visant à renforcer de façon significative la participation des jeunes au niveau international. Un tel engagement exige un investissement conséquent dans le développement d’un écosystème éducatif international accessible à tous, donnant lieu à l’emploi et à l’entrepreneuriat », a martelé le président gabonais.