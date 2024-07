Gabon : plus de 1/4 de la population gabonaise bancarisé

Ecouter l'article

La récente assemblée générale du groupe BGFIBank qui a permis de mettre en avant ses excellents résultats avec notamment un total bilan de l’ordre de 5295 milliards de FCFA engrangés grâce à ses activités dans l’ensemble de la sous-région, a également permis de mesurer l’évolution de ce secteur dans notre économie. Il faut dire qu’en 2023, le système bancaire national qui compte sept 7 banques opérationnelles, a vu son activité se consolider, et ce, en dépit de l’incertitude liée au contexte politique comme le renseigne le tableau de bord de l’économie. Point crucial dans cette analyse, le nombre de clients de ses établissements s’est renforcé de plus de 15% en glissement annuel, portant le nombre de clients à 581 997.

Avec un total agrégé du bilan des banques en progression de 9% à 4374,1 milliards de FCFA en 2023, les banques gabonaises ont connu une année faste. Principale raison de cette embellie, les dépôts de la clientèle qui se sont consolidés de 3,5% pour atteindre 3 080,5 milliards de FCFA. Une donnée financière portée par une clientèle en hausse de 15% à plus de 581997 personnes. Si on se réfère aux trois dernières années, ce chiffre est d’autant plus exceptionnel qu’en 2021, le système bancaire comptait 396811 clients et à peine 506215 en 2022.

Confirmant l’attrait des services bancaires pour les populations gabonaises, ce chiffre démontre une évolution réelle du taux de bancarisation. En effet, s’il est relativement faible comparé à d’autres pays de la région, en raison notamment de la concentration des institutions financières dans les zones urbaines et des infrastructures limitées dans les zones rurales, ou d’une méconnaissance des avantages et de l’utilisation des services bancaires par une frange de la population, le taux de bancarisation tend à s’améliorer au niveau national.

Plus de ¼ de la population gabonaise bancarisé

Portée par la volonté de bancariser les agents de l’Etat impulsée par les autorités de la transition dès leur arrivée et qui avait permis à près de 75 782 agents retraités et fonctionnaires actifs, d’avoir accès aux services bancaires, c’est donc désormais plus de ¼ de la population qui se trouve domicilié dans un établissement de la place. Si l’on y ajoute les 281281 usagers des services de microfinance, ce chiffre pourrait d’ailleurs être encore plus important. Encore faudrait-il que l’Etat prenne la mesure de l’importance des systèmes financiers décentralisés dans notre économie.

A noter que les crédits consentis aux ménages et entreprises en 2023 se sont accrus de 7% à 2135,5 milliards de FCFA, portant ainsi le produit net bancaire (PNB) et le résultat net respectivement à 293,7 et plus de 107 milliards de FCFA. Une preuve de plus de l’excellente santé financière de nos établissements bancaires, qui ont sur la même période, distribué plus de 364 de crédits à l’Etat.