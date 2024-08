OMS Afrique : le Dr. Faustine Engelbert Ndugulile élu prochain Directeur

Ecouter l'article

C’est au terme de la 74ème session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique que le 27 aout à Brazzaville, capitale du Congo que le Dr. Faustine Englebert Ndugulile a été élu Directeur régional de l’OMS pour la région africaine. Le Tanzanien succède au Dr. Matshidiso Moeti, la toute première femme à avoir accédé à ce poste de responsabilité.

Le 27 août 2024, les États membres de l’Organisation mondiale de la Santé ont tour à tour voté le prochain Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique lors de la 74ème réunion du comité régional de l’OMS. Ainsi, sur les candidats en lice, dont le Dr. Boureima Hama Sambo proposé par le Niger, le Dr. Ibrahima Socé Fall proposé par le Sénégal, le Dr Richard Mihigo proposé par le Rwanda, c’est le Dr. Faustine Englebert Ndugulile de la Tanzanie qui succédera au Dr. Matshidiso Moeti, qui a effectué deux mandats de cinq ans à la tête du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Le Dr. Faustine Englebert Ndugulile nouveau patron de l’OMS pour l’Afrique

« C’est pour moi un grand honneur et une grande humilité d’avoir été élu au poste de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Je remercie les États Membres pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je promets de travailler avec vous et je crois qu’ensemble, nous pouvons construire une Afrique plus saine », a déclaré le Dr. Ndugulile. Ainsi, le nouveau Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique prendra ses fonctions au terme de la 156ème session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé qui se tiendra à Genève en Suisse en février 2025 pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.



Par ailleurs, le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la Directrice régionale sortante de l’OMS, le Dr. Matshidiso Moeti, n’ont pas manqué de féliciter le Dr. Ndugulile tout en lui souhaitant beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. « C’est un rôle extrêmement gratifiant. Malgré les nombreux défis, je sais que vous prendrez le relais et que vous continuerez à accélérer les progrès déjà réalisés, en mettant la santé et le bien-être des populations africaines au centre de vos préoccupations », a indiqué la Dre Moeti.