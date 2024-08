Ogooué-Maritime : 3 ambulances octroyées à Port-Gentil, Omboué et Gamba

Ecouter l'article

La santé est l’ affaire de tous. Pour ce faire l’amélioration de l’offre des soins de santé est l’un des souhaits du Chef de l’Etat Brice Clotaire Nguema. S’arrimant à cette vision, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, natif de la province de la province de l’Ogooué-Maritime a procédé le samedi 10 août 2024 à la remise d’un don composé essentiellement de 3 ambulances pour les communes de Port-Gentil, Omboué et Gamba.

C’est un ouf de soulagement pour les dispensaires municipaux notamment des communes de Port-Gentil, Omboué et Gamba. En effet, c’est en présence du délégué spécial adjoint 1, Marie Stéphanie Inguiessi et du Préfet du département de Bendje que le membre du gouvernement a octroyé une ambulance dédiée aux 4 dispensaires municipaux dans la commune de la ville pétrolière le week-end écoulé. Une dotation qui permettra de faciliter l’ intervention dans ces établissements de santé de proximité car certaines structures sanitaires de l’hinterland sont dépourvues d’équipements de base au grand dam des populations.

Les deux autres ambulances sont destinées aux communes de Omboué et Gamba. Il faut dire que l’acquisition de cet important don roulant représente une plus value pour les établissements sanitaires municipaux auxquels elles sont destinées. Ainsi en cas d’urgence médicale l’ambulance permettra d’assurer de manière sûr et rapide le transfert des patients vers l’hôpital, toute chose constitue un avantage pour les chances de survie. Une initiative qui démontre l’intérêt que le membre du gouvernement porte à l’endroit des préoccupations des populations de la province de l’Ogooué-Maritime.

Le bien-être des populations de Port-Gentil , Omboué et Gamba une priorité pour le gouvernement

Le délégué spécial adjoint 1, Marie Stéphanie Inguiessi représentant le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil empêché, le Général de Corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot lors de la réception des clés de l’ambulance destinée au service destinée au service des dispensaires municipaux de la commune de Port-Gentil n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit des plus hautes autorités de la transition en tete desquelles le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et du ministre de l’Industrie François Mbongo Rafemo Bourdette qui oeuvre pour l’amélioration de la prise en charge des patients dans la province de l’Ogooué-Maritime.