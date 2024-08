ONDSC : le plateau sportif de Bikele inauguré par le Gén. Oligui Nguema

Follow on X

Ecouter l'article

À l’occasion de sa tournée républicaine dont l’étape de Bikele, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé, le mardi 13 août 2024, à l’inauguration du plateau sportif de Bikélé dans le 3eme arrondissement de Ntoum. Une initiative lancée il y a 9 mois par le CTRI qui vise à offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement et de fabrique de champions.

À l’heure de la restauration des institutions, le Directeur général de l’Office national du Sport et de la culture (ONDSC) ne ménage aucun effort pour suivre la feuille de route définie par le Président de la transition qui ambitionne d’en faire un outil au développement de notre pays. Pour preuve, instruit en fin d’année écoulée de la nécessité d’ériger un centre de loisirs à Bikele, le Colonel Loïc Ngouayit-Kounda s’est attelé à livrer l’édifice en seulement 9 mois.

Un plateau sportif épanouissant, gratuit et sécurisé

Situé à quelques encablures de l’école publique de Bikele, le plateau sportif de ladite localité est érigé sur une superficie de 2500m2. Construite en 9 mois par la société Cobafev dirigée par Ghandour Hassan Hassib, la structure sportive comprend un terrain multisports incorporant Volleyball, Basketball, Handball et la pratique du Maracana. À cela se greffe un espace fitness ouvert au public.

Après un bain de foule bien mérité qui traduit la reconnaissance de la jeunesse de Bikele venu en grand nombre, le Gén. Oligui Nguema a salué l’acte patriotique de Paul Biyoghe Mba de cession de parcelle tout en invitant les forces vives de la nation à contribuer à l’effort du CTRI. « Aidez-nous à trouver des parcelles à nos jeunes. Ces espaces les éloignent des bars, de la drogue et bien d’autres vices », a indiqué le Président de la transition.

L’ONDSC engagé à renforcer son ancrage

S’il peut d’ores et déjà se targuer d’avoir mené à terme ce projet d’envergure qui concourt à la vision du Chef de l’État qui passe par une mutualisation des efforts pour atteindre la réussite, le Colonel Loïc Ngouayit-Kounda entend aller plus loin. Et ce en annonçant « la construction d’une cinquantaine d’autres infrastructures sportives de proximité d’ici la fin du premier semestre 2025 sur les 61 sites déjà inventoriés dans tout le pays ».

Une perspective louable qui implique, selon le Directeur général de l’Office national du Sport et de la culture, une meilleure collaboration avec les administrations en charge des finances afin que les droits d’accise constitués des taxes sur les boissons alcoolisées, cigarettes et jeux de hasard soient effectivement mis à disposition de l’ONDSC. Un engagement pris par le Chef de l’État satisfait des travaux effectués.