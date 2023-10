Octobre Rose : lancement des activités de l’association ASAFAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’esplanade de la baie des rois a servi de cadre au lancement de la campagne Octobre Rose de l’Association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes de cancer (ASAFAC) le samedi 8 octobre 2023. Un événement chaleureux qui s’est tenu autour de diverses activités.

Le Gabon à l’instar de la communauté internationale consacre le mois d’Octobre à une campagne de sensibilisation et de dépistage sur les cancers féminins. C’est dans le cadre de cette lutte que l’association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes de cancer a procédé au lancement de ses activités. Pour cette énième édition les femmes ASAFAC a décidé de se focaliser sur les femmes victime de cette pathologie afin de parvenir à la restauration de leur dignité.

La peinture comme thérapie

En effet, durant cette journée ensoleillée, conviviale et chaleureuse les participants ont eu droit à plusieurs activités. Notamment celle de la peinture comme thérapie. Selon la présidente de l’association ASAFAC Jeanne D’Arc Kong-Ndes, le choix de la peinture réside dans le fait que peindre est libérateur.« Le but de cet atelier de peinture entre autres est d’amener les personnes à extérioriser leur ressenti, leur représentation du cancer tout ceci dans le but de se libérer ».

La présidente de l’association ASAFAC Jeanne D’Arc Kong-Ndes © GMT

C’est donc pour briser les tabous liés aux cancers féminin que ASAFAC compte diriger l’édition 2023 autour de l’art comme thérapie. Ces séries d’actions et d’activités qui se tiendront durant le mois visent donc à prévenir, à soutenir et à accompagner les femmes atteintes de cette pathologie. En dehors de la peinture, les participants ont reçu des conseils diététiques et ont également eu la possibilité de se faire dépister.

Qu’est-ce que l’ASAFAC ?

Née le 30 mars 2017 l’association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes du cancer est une association de lutte contre les cancers. Elle a pour objectif la limitation négative du cancer sur les malades. Ces actions sont axées sur le thème « Brisons les tabous liés au cancer » afin de montrer le vrai visage de cette pathologie en dénonçant avec véhémence les préjugés relatifs et les idées préconçues.