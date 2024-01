Ntoum : Mays Mouissi en mission d’inspection de l’avancement du projet de digitalisation des paiements

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques semaines, le ministère de l’Economie et des Participations est résolument engagé dans un processus de digitalisation de ses services. Objectif, renforcer l’efficacité des recouvrements. C’est dans cette optique que Mays Mouissi s’est rendu ce 05 janvier 2024 à Ntoum, dans le département du Komo-Mondah, afin de constater l’état d’avancement du projet de digitalisation des paiements initié par l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI).

C’est en compagnie de ses principaux collaborateurs, à savoir le Secrétaire général du ministère de l’Économie et des participations, Patrick Christian Ebe, de son adjoint, Josselin Nembe, mais aussi du Directeur général de l’ANPI, Ghislain Moandza Mboma, que Mays Mouissi est allé constater l’état d’avancement de ce projet. Il a également tenu à aller à la rencontre des opérateurs économiques afin de leur expliquer le bien fondé de cette opération.

La lutte contre l’informel, un levier d’accroissement des recettes de l’Etat

Déjà inscrite sous l’ancien régime dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT), dont les résultats peinaient à voir le jour, la digitalisation des services en charge de la perception des recettes fiscales se concrétise peu à peu. En Ntoum, Mays Mouissi et ses équipes ont procédé à la visite des installations de l’ANPI, mais ont aussi échangé avec les opérateurs économiques, à qui le membre du gouvernement a expliqué l’intérêt de sortir du secteur informel.

« Lorsque vous sortez de l’informel, vous gagnez de la sécurité. Et le fait d’être connu des services de l’Etat fait en sorte que vous devez payer le juste prix, le juste impôt et la redevance à votre activité », a déclaré Mays Mouissi à son auditoire. Par ailleurs, grâce à la digitalisation, l’objectif de l’augmentation des recettes fiscales sera atteint, mais aussi la sécurisation de la collecte des impôts et des taxes, la lutte contre le racket, ou encore l’identification et la formalisation des activités des opérateurs économiques.