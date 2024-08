ANAC : 29 candidats admis au concours de l’EAMAC

Ecouter l'article

Du 29 au 04 juin 2024, s’est déroulé en simultané à Libreville et à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, le concours d’entrée à l’École africaine de météorologie et de l’aviation civile ( EAMAC) session 2024. Au terme de cet examen, se sont au total 29 candidats qui ont été retenus pour intégrer la prestigieuse École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC), indique l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) dans un communiqué daté du 20 août 2024.

l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a rendu publics les résultats du concours de l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC) le 20 août 2024, un examen dédié aux étudiants et élèves en classe de terminales scientifiques et techniques intéressés par les métiers de l’aviation civile. Il en ressort que sur les 251 candidats qui ont composé dans les centres de Libreville et Franceville, sont déclarés admis, 29 candidats.

29 candidats retenus pour intégrer l’EAMAC

Les 29 candidats admis pour intégrer l’Ecole africaine de météorologie et de l’aviation civile (EAMAC) sont répartis ainsi qu’il suit : cycle ingénieur 12 admis, cycle technicien 8 admis, et 9 admis après la visite médicale de classe 3. La rigueur que requiert l’accès à la prestigieuse Ecole africaine de météorologie et de l’aviation civile est à l’image de la délicatesse des métiers de l’aviation civile, qui a nécessité une rigueur de vie et un sens des responsabilités aigu.

l’EAMAC organise chaque année un concours d’entrée ouvrant l’accès à divers cycles de formation notamment techniciens; d’exploitation de l’Aéronautique Civile; de contrôleur de la circulation aérienne et d’ingénieurs. Créée en 1963, l’Ecole africaine de la météorologie et de l’aviation civile est installée à Niamey (Niger), capitale politique et administrative du Niger, dans le quartier Plateau. Établissement Public à caractère administratif, l’EAMAC est une des trois (3) écoles de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar et est placée sous la tutelle de la Direction Générale de l’Agence à Dakar.