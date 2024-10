Gabon-ONU : le processus de Transition au menu de l’échange entre Ndong Sima et Abdou Abarry

Ce lundi 14 octobre 2024, le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima a reçu en audience à son cabinet sise à l’immeuble du 2 décembre le Représentant du secrétaire général des Nations Unies, Abdou Abarry. Entre autres points abordés, les nombreuses actions menées par le gouvernement depuis le début de la transition ainsi que les questions de diplomatie.

Un an après le coup de libération du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le chef du gouvernement de transition, Raymond Ndong Sima s’est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdou Abarry. Au cours des échanges, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon sur la question en lien avec le déroulement de la transition sous la coupole du CTRI qui a à sa tête le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les Nations Unies satisfait du bon déroulement de la transition au Gabon

S’exprimant au sortir de cette rencontre, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du processus de Transition. « Une transition qui, à tout point de vue, est exemplaire en terme de respect du timing, et devrait donner aux gabonais beaucoup d’espoir, beaucoup de raisons d’espérer avec des réalisations qui sont palpables. Avec un certain nombre de décisions qui vont dans le sens de répondre aux attentes des populations gabonaise » à déclaré le diplomate onusien Abdou Abbary.



Par ailleurs, sur le plan diplomatique, Abdou Abarry a également remercié le Premier ministre de transition Raymond Ndong Sima pour son intérêt particulier accordé notamment en ce qui concerne les coopérations entre le Gabon et les Nations Unies. « Mes remerciements sincères vont à l’endroit de Monsieur le Premier ministre pour son écoute, et l’attention particulière qu’il accorde à la mise en œuvre de l’ensemble des programmes de coopération qui sont menés et exécutés ici au Gabon, par les agences du système des Nations Unies » a-t-il indiqué.