Franceville : elle écope de 6 mois de prison après l’abandon de son bébé pour un groove

Le 3 juillet 2024, Bertina Mpiga, Gabonaise âgée de 22 ans et vivant au quartier Ngobounda dans le 3ème arrondissement de Franceville chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, s’est rendue chez son amie abandonnant son enfant. Pendant 3 jours, le nourrisson de 7 mois a été sevré et abandonné au profit des sorties alcoolisées de sa génitrice. Un fait qui a conduit cette compatriote à la maison d’arrêt de Yéné pour 6 mois lors de la session des audiences correctionnelles du 31 juillet 2024.

Alors que beaucoup de jeunes femmes s’attèlent à prendre soin de leurs bébés, partageant même leur bonheur d’être maman sur les réseaux sociaux. D’autres, en revanche, n’en ont cure. C’est assurément le cas de Bertina Mpiga qui n’a pas su développer ce lien avec son bébé. En effet, alors qu’elle voulait sortir avec sa copine, Bertina Mpiga a abandonné le nourrisson de 7 mois chez elle pendant trois. C’est le voisinage qui aurait fait la découverte de l’enfant dans un état peu reluisant.

Bertina Mpiga au Ngouf!

Trois jours plus tard, Bertina Mpiga n’étant toujours pas rentrée chez elle, son bébé a été découvert couvert d’excréments et de pisse avec la tête rongée par les rats. Aussitôt, le voisinage a conduit l’enfant dans une structure hospitalière afin que ce dernier reçoive les premiers soins. Ainsi, les officiers de police judiciaires ont mis la main sur la jeune femme parti groové. Au cours des auditions, la mère a déclaré « Durant trois jours, j’étais chez l’une de mes amies et je ne suis plus rentrée à la maison, car nous avions prévu des sorties à la faveur desquelles nous avions consommé des alcools ».



Précisant que pour elle le bébé était en sécurité puisqu’elle le pensait être avec son frère, « C’est sans doute sous l’emprise de l’alcool que j’ai oublié l’enfant que je croyais être aux soins de mon frère avec lequel je vis ». En réaction, le ministère public a requis la peine de 6 mois d’emprisonnement afin que Bertina Mpiga réfléchisse sur ses actes irresponsables à la maison d’arrêt de Yéné à Franceville.