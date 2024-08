Gabon : l’APDPVP va traquer les messages haineux et diffamatoires sur les réseaux sociaux

Ecouter l'article

Le 31 juillet 2024, l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP) a pris position contre la prolifération des messages haineux et diffamatoires sur les réseaux sociaux. Steeve Singault Ndinga, rapporteur de l’APDPVP, a annoncé la mise en place imminente de mesures pour endiguer ce fléau.

Au Gabon, les réseaux sociaux sont devenus une zone de non-droit où des utilisateurs s’adonnent à toute sorte de dérives aussi bien en termes de diffamation, de propagation de fausses nouvelles, que de propagation de contenus haineux, en pensant être à l’abri des sanctions. Cette situation engendre de graves préjudices pour les victimes. Face à la multiplication des plaintes, l’APDPVP a décidé de prendre des mesures fermes pour protéger les citoyens et faire respecter la législation en vigueur.

Des mesures concrètes pour lutter contre les dérives

Sur la base des articles 1 de la Constitution et 3 de la loi 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel révisée, l’APDPVP a annoncé un ensemble de mesures destinées à traquer et sanctionner les auteurs de messages haineux et diffamatoires. Parmi ces mesures, on retrouve l’installation d’un système informatique. Ce système permettra de retirer les sites et contenus incompatibles avec la législation nationale en matière de protection des données personnelles.

L’autorité souhaite également que soit mis en place un dispositif de signalement. Ce mécanisme servira à notifier les contenus haineux et illicites portant atteinte aux droits et libertés des personnes. Aussi, l’APDPVP envisage que le procureur de la République se saisisse systématiquement afin que les auteurs de tels comportements soient poursuivis. Cela concerne aussi bien les communications publiques que privées, telles que WhatsApp et les SMS. Enfin, le régulateur appelle les opérateurs de plateformes numériques et les fournisseurs internet à mettre en place des dispositifs de notification pour permettre de dénoncer un contenu illégal mettant en cause l’intégrité d’autrui.

Steeve Singault Ndinga n’ a pas manqué d’exhorter le public à prendre conscience des conséquences de leurs actes sur les réseaux sociaux et à utiliser ces plateformes de manière responsable. Il a également rappelé l’importance de respecter les droits et libertés des autres utilisateurs