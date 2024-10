Mouvement Gabao : déjà plus de 40 mille adhérents

38 202 adhésions au 28 août 2024, 39 146 une semaine plus tard, plus de 40 000 au 25 septembre. Le Mouvement Gabao lancé en mars 2024 par l’ancien député de la commune d’Akanda est progressivement en train de s’inscrire comme une force politique de premier plan. En effet, au terme de son dernier décompte, le parti politique créé par Franck Nguema revendiquait 40 725 adhésions.

La vision portée par l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports est de parvenir à faire du Mouvement Gabao une force politique à la fois dynamique en nombre d’adhérents, mais aussi implantée dans toutes les localités du pays. Une prouesse qui n’a pour l’heure été réussie que par le Parti démocratique gabonais (PDG). Au regard des résultats déjà affichés quelques mois seulement après le lancement de ses activités, le Mouvement Gabao devrait pouvoir atteindre ses objectifs avant les prochaines échéances électorales.

Quatre mois de terrain et 40 000 adhésions à la clé

Il faut dire que le Mouvement Gabao doit cette performance à une intense activité sur le terrain qui a débuté au mois de mai avec la commune d’Akanda et qui s’est élargie à l’ensemble des localités du pays. En effet, quatre mois durant, Franck Nguema a animé une série de causeries politiques à travers le pays, dans l’optique à la fois de présenter le parti politique qu’il dirige, susciter des adhésions, mais aussi procéder à l’implantation des cellules locales.



Cette campagne qui s’est achevée à la fin du mois de septembre, du moins dans sa première phase, avec l’étape de l’Ogooué-Maritime, a abouti au résultat de plus de 40 mille adhésions. Cependant, Franck Nguema, dont les ambitions pour les législatives et les locales post-transition ne sont pas cachées, n’entend pas s’arrêter à ce niveau. Ainsi, selon ses équipes, la seconde phase de la campagne de terrain devrait permettre au Mouvement d’aller dans d’autres localités, afin de porter le même message et susciter d’autres adhésions.