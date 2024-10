Gabon : la subvention au carburant en hausse de 102% à fin août 2024

Ecouter l'article

Le ministère de l’Économie et des Participations a rapporté des dépenses de 11,71 milliards de FCFA pour la subvention du carburant en août 2024. Au total, pour les huit premiers mois de l’année, le Gabon a ainsi dépensé 66,7 milliards de FCFA, ce qui représente 102% des prévisions établies par la loi de finances 2024, fixées à 75 milliards de FCFA. Cette somme marque une augmentation significative de 66% par rapport aux 29,9 milliards de FCFA alloués en 2023.

Bien que le budget de la subvention n’ait pas été abordé dans la proposition de loi de finances rectificative pour 2024, une hausse semble inévitable. Il reste moins de 10 milliards de FCFA de subvention pour les quatre derniers mois de l’année, tandis que les dépenses mensuelles moyennes depuis le début de l’année s’élèvent à 8 milliards de FCFA. En juillet, la subvention a atteint 11,9 milliards de FCFA, après avoir atteint 13,7 milliards en janvier.

Une politique loin de favoriser l’inclusion

Cette politique de subvention suscite des critiques, notamment de la part de la Banque mondiale, qui met en garde contre les risques budgétaires qu’elle représente. Ces subventions bénéficient principalement aux couches les plus aisées de la population, soulevant la nécessité d’envisager des alternatives plus efficaces pour soutenir les plus vulnérables. La réduction des subventions pourrait ainsi permettre de dégager des ressources pour des politiques budgétaires mieux ciblées.

Contrairement au Gabon, d’autres pays de la zone Cemac, tels que la Guinée Équatoriale et le Cameroun, ont décidé de diminuer leurs subventions au carburant. La Guinée Équatoriale a réduit ses allocations de 70%, tandis que le Cameroun a annoncé une possible réduction après une baisse déjà constatée en 2023. Cette tendance souligne une approche divergente face à la gestion des subventions dans la région.