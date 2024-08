Mouila : inauguration d’un nouveau magasin de stockage des vaccins

Ecouter l'article

Après l’inauguration du magasin de stockage de vaccins et de consommables situé dans l’enceinte de l’hôpital spécialisé de Nkembo dans le 2ème arrondissement de Libreville, c’est au tour de la province de la Nyanga d’en bénéficier. En effet, le mercredi 31 juillet 2024, le ministre de la Santé le Pr. Adrien Mougougou a procédé à l’inauguration de la base épidémiologique de Mouila. Une infrastructure qui permettra d’améliorer la couverture vaccinale au Gabon.

C’est en présence du ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou, de l’Ambassadeur du Japon au Gabon, Noguchi Shuji, et de la Représentante pays du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Dr. Marie Reine Chirezy Fabry que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de la base épidémiologique de Mouila. Une infrastructure qui vise à augmenter les performances vaccinales notamment dans le cadre de la vaccination de routine chez les enfants.

Le sud du Gabon équipé pour la vaccination infantile

Ainsi, la réalisation de ce projet a été financée par le Japon et l’Unicef à hauteur de 1,7 milliard de FCFA, précise le quotidien l’Union. La nouvelle infrastructure comprend un espace de 30 mètres carrés, équipé d’un générateur de 20 KVA et réservé exclusivement au stockage des vaccins. Aussi un véhicule frigorifique a été offert, pour assurer les transports en toute sécurité des vaccins vers les provinces de la Ngounié et la Nyanga. « Atteindre 100% de couverture vaccinale, atteindre chaque enfant où qu’il soit au Gabon est le rêve du ministre de la Santé(…) ensemble nous pouvons y arriver » a déclaré la représentante pays de l’Unicef.

Par ailleurs, le ministre de la Santé, le Pr.Adrien s’arrimant à la vision du Chef de l’Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas manqué d’exhorter le personnel affecté dans les structures sanitaires à une bonne gestion de ces équipements notamment la conservation des vaccins et des consommables. Et ce dans le but d’atteindre les objectifs de développement durable et ceux de la stratégie mondiale de l’immunisation à l’horizon 2030.

Pour ce faire, le gouvernement japonais a procédé à la réhabilitation et au renforcement des équipements de froid du magasin de stockage des vaccins.