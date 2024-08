Gabon : les premières CNIE déjà disponibles

Ecouter l'article

Après une attente ardue de 11 ans, la promesse s’est enfin matérialisée sous les autorités de la transition en tête desquelles le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, un article publié ce 1er août 2024 par Gabonactu, indique que le lancement officiel de la distribution de la nouvelle Carte nationale d’identité électronique (CNIE) est désormais effectif et pour le grand bonheur des Gabonais.

Chose promise, chose faite. Après l’étape de démarrage le 03 avril dernier à Libreville de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnel (NIP), puis du lancement officiel de la délivrance de Carte d’identité nationale électronique (CNIE) le 24 juin dernier. Ainsi, ce jeudi 1er août 2024 marque le début de la distribution du précieux sésame tant attendu par les compatriotes au sein des locaux de la Direction générale de la documentation et de l’immigration ( DGDI), nous informe nos confrères de Gabonactu.

Les premières CNIE disponibles à la DGDI

Ainsi, toutes les personnes ayant suivi le schéma recommandé par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Herman Immongault sont donc attendues à la DGDI. « Le processus est simple après l’enrôlement, un lien est fourni pour suivre l’évolution de la demande. Une fois le statut expédié et affiché, le demandeur peut se rendre à la DGDI pour récupérer son document » a déclaré le Chef de service du protocole des distributions des cartes, Juldas Clair Mayanzi. Il faut dire que la matérialisation de cette promesse est la preuve de la détermination du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à redonner la dignité aux gabonais.

Une joie que n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer un bénéficiaire indiquant qu’il « peut désormais circuler librement et en toute sécurité ». Ainsi, les populations de l’hinterland ( celles de Port-gentil, Lambaréné, Franceville) peuvent avoir le cœur en paix et l’assurance qu’au terme des différentes opérations notamment d’enrôlement du NIP et de demande de CNIE, elles obtiendront leur carte d’identité nationale électronique.