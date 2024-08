Mercato : Boupendza priorité du Besiktas !

Follow on X

Finie la tempête médiatique négative autour de l’international gabonais âgé de 28 ans du côté des États-Unis. Aaron Salem Boupendza semble désormais tourné vers de nouveaux défis. Le natif de Moanda est d’ailleurs la priorité des cadors du championnat turque dont Besiktas JK, rapporte le spécialiste du mercato turc Transfer Postasi via X.

Éloigné des terrains pour cause de blessure puis pour résiliation de son contrat avec FC Cincinnati, l’attaquant international gabonais Aaron Salem Boupendza serait de nouveau sur les tablettes du Besiktas JK. 6e du dernier exercice en Süper lig, le club stambouliote aspire à se renforcer avec un goleador qui connaît bien le football turc.

Boupendza la priorité du Besiktas !

D’après, Transfer Postasi, les dirigeants dudit club seraient à pied d’œuvre pour que cette opération de transfert soit réalisée dans les plus brefs délais. Une opportunité en or puisque l’ancien joueur du CF Mounana est désormais libre de tout contrat. Et donc autorisé à s’engager avec un club européen comme il l’a confié à la rédaction de Gabon Media Time (GMT).

Après L’Atalanta Bergame, Krasnodar, c’est au tour du club stambouliote Besiktas JK de tenter le coup Aaron Boupendza. Âgé de 28 ans et justifiant de 78 buts et 18 passés en carrière professionnelle en 190 matchs disputés, l’international sait qu’il pourrait se relancer au pays d’Erdogan. D’ailleurs, son passage, il y a 3 ans, à Hatayspor où il s’est adjugé le titre de meilleur buteur de Super lig parle pour lui.

22 réalisations qui ont permis de laisser une trace indélébile dans les cœurs des supporters turcs. Si les tractations vont bon train, l’international gabonais pourrait alors revenir dans les bonnes grâces des observateurs du ballon rond qui déplorent l’image de bad boy qui est accolée à son image ces dernières avec plusieurs épisodes. Lesquels ont mis le voile sur ses performances sur le terrain. Nous y reviendrons !