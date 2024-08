Makouké : un enseignant perd la vie au cours d’un abattage

Ecouter l'article

La ville de Makouke a récemment été le théâtre d’un drame. Jean-Romain Moussotsi Boundat, un enseignant gabonais âgé de 50 ans, a perdu la vie lors d’un abattage dans la plantation de sa génitrice. Cette disparition plonge aussi bien le corps éducatif de Mbigou que les proches dans un désarroi à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025.

D’après notre confrère L’Union, parti pour des vacances au côté de sa famille, Jean-Romain Moussotsi ne pourra plus exercer ce métier noble d’enseignant dont il était passionné. Et pour cause, ce dernier a récemment perdu la vie. Alors qu’il se trouvait en forêt accompagnée de sa génitrice et d’un de ses cousins, il aurait décidé de nettoyer une place devant servir pour leur future plantation.

Une disparition tragique

Le travail se serait bien déroulé jusqu’au environ de 14 heures. Jean-Romain Moussotsi Boundat se serait alors mis à abattre le dernier arbre qui serait la cause de son décès. En effet, après avoir conseillé ses proches de s’écarter de la zone à risque, il n’aurait lui-même pas suivi son conseil en empruntant la mauvaise direction, se faisant ainsi écraser par l’arbre au passage.

Le décès du cinquantenaire suscite plusieurs interrogations. Cet évènement tragique et inattendu n’aurait-il pas pu être évité ? Était- il préparé pour pratiquer cette opération qui nécessite vigilance et précision ? Autant de questions pour lesquelles aucune réponse ne sera donnée. Pour l’heure, ces vacances finissent sur une mauvaise note pour la famille du défunt.

Espérance Mabanga M’ossagu, Stagiaire