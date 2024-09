Mairie d’Owendo : vers la numérisation du registre d’état civil

Ecouter l'article

Alors que l’administration gabonaise se mue vers la digitalisation, la mairie de la commune d’Owendo a décidé de s’arrimer à cette vision moderne. C’est dans cette optique que ce jeudi 19 août 2024, le Délégué spécial en charge de la commune d’Owendo, le Général de division Arnaud Sandri Nombo, s’est entretenu avec la représentante de l’entreprise française Oberthur. Entre autres points abordés, la question de la digitalisation des informations et des fichiers liés à l’État civil.

La mairie d’Owendo a servi de cadre à une importante rencontre entre le Délégué spéciale de la ville d’Owendo et la représentante de la société Obethur, spécialisée dans la sécurité informatique, les documents fiduciaires et sécurisés ce 19 septembre 2024. Au cours de cette rencontre, la société Oberthur qui est en prospection dans le Grand Libreville a soumis au Délégué spécial de la commune d’Owendo, le projet de modernisation de son système de gestion du registre d’État civil.

La mairie d’Owendo pour le projet de numérisation du registre d’état civil

Soucieux de fournir des services fiables et sécurisés aux populations, la mairie d’Owendo ambitionne de se doter de cet outil proposé par l’entreprise française Oberthur qui n’est autre qu’un logiciel de digitalisation des fichiers liés à l’état civil. Ainsi, cet outil sécurisé de gestion et d’édition des documents, va permettre de construire une base de données des citoyens et un archivage d’actes d’État Civil, mais aussi rendre plus accessible aux populations, lesdits document en temps et en heure, tout en garantissant une sécurité.

Cette innovation du groupe français a été fortement appréciée par le Délégué spécial de la commune d’Owendo et ses collaborateurs particulièrement l’offre technique sur les questions qui intéressent directement la commune. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de la commune d’Owendo, le Général de Division , Arnaud Sandri Nombo ne cesse de se déployer pour apporter un dynamisme sans précédent à la mairie d’Owendo. On peut noter plusieurs initiatives à l’instar de la démolition des habitations bloquant l’écoulement des eaux, la réorganisation du transport urbain dans la commune ou encore le projet de construction d’un marché central afin de mettre fin à l’anarchie.