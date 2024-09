ASECNA : La candidature du Gabon portée par les plus hautes autorités

Le 27 septembre prochain, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) connaitra son nouveau directeur général au terme d’une élection à laquelle 6 pays se portent candidats. Parmi les candidatures, celle du Gabon, qui est incarnée par Prosper Zo’o Minto’o, un cadre de l’aviation civile hautement expérimenté. Engagé depuis quelques semaines dans une course contre la montre afin de convaincre les pays membres de soutenir cette candidature, le département des Transports dirigé par Loïc Ndinga Moudouma a organisé une Conférence de presse ce 21 septembre afin de faire le point sur les enjeux de cette candidature mais aussi sur la tournée des capitales africaines effectuée.

C’est en présence du Directeur de Cabinet du ministre des Transports, Ange Simplice Boukinda, du Conseiller en communication, Marlyse Nguema que de candidat Gabonais au poste de directeur général de l’ASECNA, Prosper Zo’o Minto’o a édifié la presse sur le sens de cette candidature. Il était également question de revenir sur les succès engrangés lors de la tournée africaine effectuée par Loic Ndinga Moudouma en vue de vendre la candidature du Gabon.

Prosper Zo’o Minto’o profil idéal pour répondre aux défis de l’ASECNA

Suivant la vision du général Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du secteur aérien un pillier de la politique de développement du pays, la prise de l’ASECNA participe de cet orjectif. « Le transport aérien au Gabon occupe une position pivotale (…) Un candidat Gabonais élu à ce poste participe du prestige du pays, conformément à la vision du chef de l’Etat », a indiqué le candidat Gabonais, Prosper Zo’o Minto’o. Ainsi, à travers cette candidature, le Gabon, en sa qualité de membre fondateur de l’ASECNA, entend relever les défis multiples que rencontre cette entité.

« A travers cette candidature que je porte, le Gabon offre l’expérience et l’expertise dont a besoin la communauté pour répondre aux défis actuels et futurs. Lesquels tournent autour de la sécurité des Etats membres, de la croissance du trafic aérien, des enjeux environnementaux, mais aussi de l’acquisition et de l’évolution des connaissances du personnel », a martelé le cadre de l’aviation civile. Dans le cadre de la campagne en cours, les autorités Gabonaises pèsent de tout leur poids au plan diplomatique afin que ce poste revienne au pays. Ainsi, grâce aux échanges que le chef de l’Etat a eus avec ses homologues en marge du FOCAC en Chine, le Gabon a déjà reçu des soutiens explicites de nombreux pays.



Notons que l’élection du prétendant au poste actuellement occupé par le nigérien Moussa Mohamed aura lieu au Sénégal le 27 septembre prochain. Rappelons en outre que l’ASECNA c’est 18 Etats membres qui mutualisent leurs efforts en vue de la « fourniture des services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens, de l’organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes, en conformité avec les dispositions de l’OACI ».