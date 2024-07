Gabon : Cyprien Ndong désormais dans ses fonctions de Secrétaire général du ministère des Transports

Ecouter l'article

Nommé en Conseil des ministres du 25 juin 2024, Cyprien Ndong a officiellement pris ses fonctions de Secrétaire général du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Mer. La cérémonie de passation des charges s’est déroulée ce 30 juillet 2024 en présence des membres du Cabinet.

C’est le Directeur de cabinet du ministre des Transports, Ange Simplice Boukinda qui a présidé la cérémonie de passation des charges entre la Secrétaire générale sortante, Denise Landria Ndembi Nzengui et son successeur, Cyprien Ndong. Un moment qui a permis pour l’une, de dresser le bilan de son passage à ce poste, et pour l’autre, de fixer des perspectives.

Le sentiment du devoir accompli pour Denise Landria Ndembi Nzengui

Après deux ans et demi passés à la tête du Secrétariat général du ministère des Transports, Denise Landria Ndembi Nzengui a exprimé sa fierté d’avoir servi son pays à ce niveau de responsabilité. « Je quitte ce poste avec la satisfaction d’avoir donné le meilleur de moi-même pour servir notre pays. Les défis ont été nombreux, mais avec détermination et résilience, nous avons pu apporter des solutions durables. Je remercie tous mes collaborateurs pour leur engagement et leur dévouement », a-t-elle déclaré.

Cyprien Ndong, qui est un connaisseur de la maison, prend ses nouvelles fonctions dans un contexte marqué par un mouvement de grève initié par l’intersyndicale. Toute chose qui l’a conduit à noter l’importance des défis à relever, face aux attentes à la fois des partenaires sociaux, mais aussi des autorités de la Transition « Je prends mes fonctions avec une détermination renouvelée à relever les défis qui nous attendent. Nous devons innover, moderniser nos infrastructures et garantir un service de qualité à tous nos concitoyens. La collaboration et l’engagement de tous seront essentiels pour atteindre nos objectifs », a-t-il indiqué.

Notons que Cyprien Ndong prend la tête du Secrétariat général du ministère des Transports dans un autre contexte qui est celui d’une restructuration au sein de toutes les directions générales, initiée par le Capitaine de Vaisseau, Loïc Ndinga Moudouma. Lequel n’a de cesse d’affirmer sa ferme détermination à remplir la feuille de route qui lui a été confiée par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.