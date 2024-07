Lambaréné : deux compatriotes trouvent la mort à la scierie d’Atsié

Ecouter l'article

Les familles et amis de Mahoundou Ismaël et Glenn Christopher sont éprouvés depuis le vendredi 26 juillet 2024. Et pour cause, ces deux compatriotes auraient trouvé la mort à la scierie d’Atsié exploitée par la société chinoise Yong Sheng Bois Gabon, dans le 2ème arrondissement de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Alors qu’ils étaient en train de travailler, une bille d’Okoumé aurait écrasé ces derniers comme nous le rapporte Info241.

C’est la triste nouvelle qu’ont reçu les familles de ces deux compatriotes alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer dans le week-end. En effet, un accident de travail a arraché les dénommés Mahoundou Ismaël et Glenn Christopher brusquement à leurs familles respectives vendredi dernier. Tous deux employés à la scierie d’Atsié située dans le 2ème arrondissement de Lambaréné, ces derniers ont été écrasés par une bille d’Okoumé. Une situation qui a soulevé la colère des proches des défunts.

Justice pour les familles

En effet, après ces départs brusques, aucun dirigeant de YSBG ne se serait présenté pour exprimer des condoléances aux familles des victimes. D’après des sources, seul un interprète a été envoyé, une absence qui a suscité l’indignation et la colère des proches des défunts qui demandent que la lumière soit faite sur cette affaire. D’autant plus que pour ces derniers Mahoundou Ismaël et Glenn Christopher exerçaient dans des conditions non conformes aux normes recommandées.

D’aucuns disent que ces décès mettent en scène les conditions de travail alarmantes au sein de nombreuses entreprises opérant dans notre pays, en particulier celles détenues par des intérêts étrangers. Pour le cas de YSBG, les agents sont souvent sans contrat, sans assurance sécurité sociale, et sans respect du code du travail. Il n’y aurait pas non plus de politique de Qualité, sécurité, hygiène et environnement (QSHE). Il s’agit donc d’un drame similaire à celui survenu le 17 juillet dans la zone économique de Nkok à Libreville. Si ces faits sont avérés, il serait judicieux que les autorités compétentes prennent ce problèmes à bras le corps avant l’arrivée et la reproduction d’autres drames.