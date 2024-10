Gabon : Setrag renforce son engagement pour l’emploi et le développement local

Ecouter l'article

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), filiale du Groupe Eramet, a lancé en septembre dernier un programme de formation destiné à la création d’activités génératrices de revenus (AGR) au profit des populations locales situées le long du chemin de fer. Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Eramet Beyond for Contributive Impacts », vise à favoriser l’entrepreneuriat et à stimuler l’économie dans les localités de Ndjolé, Booué, Lastourville, Franceville et Lopé.

L’objectif principal de ce projet est d’accompagner les entrepreneurs locaux dans le développement de leurs projets tout en contribuant à la diversification économique et à la réduction des inégalités dans les régions concernées. La Setrag, consciente de son rôle social, prévoit ainsi d’encadrer les porteurs de projets jusqu’à la fin de l’année 2024, afin de garantir la pérennité des initiatives mises en place.

Un programme en faveur du développement de plusieurs localités

Ce programme, actuellement en phase de formation, se prolongera avec un suivi et un accompagnement sur le long terme. L’objectif est de créer des emplois durables, tout en renforçant l’économie des zones traversées par la ligne ferroviaire. Cette initiative illustre l’engagement fort de Setrag en matière de responsabilité sociétale, en s’attaquant directement aux enjeux de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat.

Avec ce programme, Setrag et Eramet réaffirment leur volonté d’avoir un impact positif sur les communautés locales, tout en contribuant au développement socio-économique du Gabon. A noter que la société chargée d’exploitation du chemin de fer n’est pas à son premier geste en matière de contribution à l’épanouissement économique et social des communautés. On peut citer par exemple le programme Tremplin qui a permis d’offrir à 15 jeunes talents une formation de qualité aux métiers ferroviaires ou encore sa contribution à la campagne de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).