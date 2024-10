Campagne de sensibilisation au Référendum : un commissaire suspendu pour avoir appelé à voter oui

Ecouter l'article

Le 10 octobre 2024 – Depuis le mercredi 9 octobre 2024, une vidéo devenue virale circule sur les réseaux sociaux en lien avec la campagne d’éducation civique

pour le référendum 2024.

Cette vidéo montre un membre de la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le Référendum 2024 tenant des propos hors du contexte de ladite campagne dont les objectifs, à la lumière de l’arrêté n° 0612/PM/MIS du 25 septembre 2024 portant mise en place, composition et

fonctionnement de la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le Référendum Constitutionnel 2024 sont les suivants:

Établir et conduire un programme de campagne d’éducation civique relatif au Référendum de 2024, à destination des populations gabonaises vivant au Gabon ou à l’étranger; mener dans une approche pédagogique et participative, une campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation civique auprès des citoyens éduquer les populations sur leurs droits et obligations en période électorale ; susciter ľadhésion et la participation de toutes les couches de la population au référendum.

Le Ministre de I’Intérieur et de la Sécurité tient à rappeler que cette campagne d’éducation civique, lancée depuis le 2 octobre 2024, se déroule sur l’ensemble du territoire sans fausses notes et en toute neutralité conformément aux dispositions de l’article 8 nouveau de la loi n019/2024, modifiant certaines dispositions de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques.

Tout en regrettant les propos maladroits tenus par ce Commissaire, le Ministre de I’Intérieur et de la Sécurité annonce le retrait de celui-ci de la commission de campagne et ľouverture d’une enquête administrative.



Le Ministère de I’Intérieur et de la Sécurité réaffirme son engagement à poursuivre la Campagne d’éducation civique dans le respect des normes et des objectifs fixés.

Ministère de l’Intérieur et de la sécurité