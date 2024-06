Libreville : lancement de la phase d’admission au complexe scolaire Dzime Nzoghe de Lalala

Ecouter l'article

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, le lancement de la phase d’admission au complexe scolaire Commandant Dzime Nzoghe de Lalala placé sous la tutelle du Prytanée militaire de Libreville. En effet, le Commandant Jacquel Nana Loundou, Directeur de la structure, a précisé que les parents d’élèves sont invités à déposer les dossiers à compter du 18 juin et ce, jusqu’au 25 juin 2024.

Inauguré par le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, le mercredi 24 avril dernier, le complexe scolaire Commandant Dzime Nzoghe Jean de Lalala ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2023-2024. À cet effet, les conditions d’accès ont été communiquées aux parents désireux d’inscrire leurs enfants.

Dépôt des dossiers du 18 au 25 juin

L’admission pour le pré-primaire et le primaire se fera sur examen des dossiers des élèves. Les pièces à fournir incluent un acte de naissance légalisé, un certificat de résidence du parent ayant la garde de l’enfant, deux photos d’identité récentes, une copie du bulletin de notes de l’année scolaire 2023-2024 et son original en plus d’une chemise cartonnée élastomère de couleur verte pour le pré-primaire et jaune pour le primaire. L’enfant concerné doit être présent le jour du dépôt de dossier et doit être de passage en classe supérieure avec une moyenne minimale de 6 sur 10.

En ce qui concerne l’admission au collège, les critères sont les suivants: être de passage en classe supérieure, être âgé de 12 ans au plus pour la 6ème, 13 ans au plus pour la 5ème, 14 ans au plus pour la 4ème et 15 ans au plus pour la 3ème. Il est également demandé de fournir un acte de naissance légalisé, un certificat de résidence du parent ayant la garde de l’enfant, deux photos d’identité récentes, une copie du bulletin de notes de l’année scolaire 2023-2024 et son original ainsi qu’une chemise cartonnée élastomère de couleur bleue. Tous les dossiers sont à déposer au Prytanée militaire situé au camp Baraka du 18 au 26 juin 2024, a conclu le communiqué.

Pour rappel, située dans le 5ème arrondissement de Libreville, le complexe scolaire Commandant Dzime Nzoghe de Lalala est une infrastructure placée sous tutelle du Prytanée militaire de Libreville. L’établissement comprend une salle multimédia, une bibliothèque, une cantine, une infirmerie, un bâtiment administratif et 22 salles de classe subdivisées en préscolaire, primaire et secondaire. Bâti sur une superficie de 5200 m², le complexe a une capacité d’accueil de 500 élèves au total, avec une moyenne de 25 élèves par classe.