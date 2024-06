Gabon : la solution SICPA pour lutter contre les faux médicaments et les produits cosmétiques contrefaits

Ecouter l'article

Malgré leur danger, le phénomène des faux médicaments et produits cosmétiques a pris de l’ampleur au Gabon. Afin de lutter contre cette mauvaise pratique, l’entreprise technologique Suisse ambitionne de s’implanter dans notre pays afin d’accompagner le gouvernement de Transition dans la lutte contre ce phénomène.

C’est en substance ce qui ressort de l’audience qui s’est tenue ce 18 juin 2024 au cabinet du ministre du Commerce des PME-PMI Marie Paulette Parfaite Amouyeme. Le membre du gouvernement s’est entretenu avec une délégation d’hommes d’affaires dont l’ancien patron du FMI Dominique Strauss Kahn venu présenter un projet. En effet, SIPCA, le leader des encres de sécurité et de solutions d’authentification, d’identification et de traçabilité souhaite accompagner le Gouvernement de transition dans la lutte contre les médicaments et les produits cosmétiques contrefaits.

Le SICPA, nouvel outil de lutte contre la contrefaçon

En Afrique, des milliers de personnes perdent la vie suite à la consommation des faux médicaments qui sont commercialisés et très souvent à moindre coût. Dans un article publié en 2022 par l’Institut d’études de sécurité (ISS), le Gabon est apparu comme une destination majeure pour ces faux médicaments. En janvier 2020, plus 7 tonnes de produits pharmaceutiques et cosmétiques contrefaits ont été détruits à Libreville lors d’une opération conjointe entre la Direction gabonaise du médicament et de la pharmacie et la Direction générale de la concurrence et de la consommation contre la vente illicite de produits contrefaits.

Ainsi cette main tendue du SIPCA permettra dans un premier temps de s’assurer de la provenance des produits mis sur le marché et dans un second temps de lutter contre l’informel, protéger le marché local et garantir la sécurité des consommateurs. Ainsi au terme de cette rencontre, le ministre du Commerce des PME-PMI Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame Epse Divassa Bofi s’est dit satisfaite des échanges. Notons que le SIPCA est présent dans plusieurs pays africains, tel que le Togo, le Maroc et apparaît comme un partenaire de confiance de longue date pour les gouvernements, les banques centrales et les imprimeurs de sécurité.