Libreville : la tente du jardin botanique démantelée pour cause d’utilité publique

Depuis plusieurs jours, la tente du mythique Jardin Botanique et les installations autour sont démantelées progressivement pour cause d’utilité publique. En effet, ce site devrait accueillir une infrastructure qui s’inscrit dans le cadre du désenclavement du Grand Libreville. Il s’agit d’un pont qui reliera « le quartier Kalikak au rond-point camp de Gaulle avec plusieurs bretelles ».

La tente du légendaire Jardin Botanique située à droite du Carrefour Camp de Gaulle a été démontée. Cet endroit qui servait de rencontres politiques et culturelles a donc été démantelé. Nos équipes ont pu assister à une partie de ce démantèlement le jeudi 5 septembre 2024 aux environs de 10 heures. Les équipes rencontrées sur le terrain nous ont fait part des motivations du démontage de cette tente.

Un pont au Jardin Botanique

« Ce terrain appartient à l’Etat, la route va passer par-là. Il est prévu que nous fassions un échangeur pour rattraper les deux voies », a déclaré l’une des personnes trouvées sur le site. Derrière la stèle de la Liberté, nous avons aperçu au loin du personnel aux couleurs de l’entreprise Mika services. En nous rapprochant de plus près, certains nous ont édifié sur les travaux actuellement réalisés.



« Le pont c’est sur la voie express, il y aura un grand carrefour qui va relier Kalikak au rond point, il y aura également des bretelles pour les charbonnages et l’aéroport. Et une autre voie qui relie le rond-point Camp de Gaulle à la voie de contournement » a-t-il martelé. Non sans manquer de préciser que les travaux ont débuté. Au regard des faits, c’est assurément la société Mika services qui se chargera desdits travaux. Un changement qui vient une fois de plus démontrer la volonté et l’engagement des autorités de la transition pour le développement de notre pays. Cette infrastructure participera non seulement à l’embellissement de la ville, mais soulagera les populations et les automobilistes dans leurs déplacements et activités.