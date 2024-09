Journée internationale de la charité : un moyen pour lutter contre les inégalités et la discrimination

Ecouter l'article

Ce jeudi 05 septembre, le monde a célébré la journée internationale de la Charité décrétée par l’Organisation des Nations unies ( ONU) en 2012. Journée au cours de laquelle il est rappelé aux uns et aux autres l’importance de la solidarité et de la bienveillance.

Les Saintes écritures définissent la charité comme une vertu à cultiver et qui nous rapproche de Dieu mais qui a également un fort impact dans le monde puisque selon les Nations Unies, exercer la charité permet l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. De ce fait, l’instauration de la journée internationale de la charité vise à lutter contre les inégalités et la discrimination, deux maux dans le monde qui affectent la dignité des personnes, l’humanité, la justice et les partenariats. « La charité favorise les droits des personnes marginalisées et défavorisées et propage le message d’humanité dans les situations de conflit » précise l’Organisation des Nations-unies.

La charité pour un monde meilleur

Ainsi l’Organisation des Nations unies ( ONU) rappelle que durant cette journée il est important de poser des actes désintéressés à l’endroit des populations les plus vulnérables. Pour ce faire, des footballeurs professionnels ont apporté ce jeudi 5 septembre une contribution significative à des œuvres caritatives afin de soutenir des jeunes défavorisés par le biais de fondations ou des clauses de charité dans leurs contrats. Au Bénin, un pays de l’Afrique de l’Ouest, les actions de solidarité sont beaucoup plus posées dans les milieux religieux par les hommes politiques notamment par des dons à l’endroit des victimes d’inondation, de la veuve et l’orphelin.

Au Gabon, la charité est un acte assez visible, puisque tout au long de l’année grand nombre de compatriotes n’hésitent pas à venir en aide aux personnes démunies, à l’instar du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais qui offre des soins de santé strictement gratuit. Des chaînes de solidarité où cours desquelles les Gabonais expriment toujours leur soutien sous diverses formes aux personnes démunies, nulle doute que cette journée internationale de la charité mérite véritablement d’être célébrée.

Contexte historique de la journée internationale de la charité

La date du 5 septembre a été choisie par l’Organisation des Nations unies (ONU) en reconnaissance du rôle de la charité dans l’atténuation des crises humanitaires et des souffrances humaines ainsi que le travail de Mère Teresa de Calcutta qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1979 « pour ses travaux réalisés dans la lutte pour vaincre la pauvreté et de la détresse, qui constituent également une menace pour la paix. » et qui est décédée le 05 septembre 1997 à 87 ans.