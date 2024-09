Libreville : inauguration du terminal de Fly Gabon

Ecouter l'article

Fly Gabon, la nouvelle compagnie nationale, marque une étape historique en inaugurant son propre terminal à l’aéroport Léon MBA de Libreville en juillet 2024. Ce terminal dédié aux vols domestiques offre désormais une connexion fluide avec les vols internationaux, plaçant Fly Gabon au même rang que d’autres grandes compagnies nationales dans le monde, telles qu’Emirates à Dubaï ou Air France à Paris. Ce projet, entièrement financé par Fly Gabon à hauteur de 140 millions de francs CFA, représente un pas significatif vers la modernisation et l’amélioration de l’expérience des passagers au Gabon.

Les équipes de Fly Gabon, spécialisées dans le service client, ont réalisé en un temps record la rénovation du vieux terminal domestique d’ADL-GSEZ. Ce projet a mobilisé menuisiers, peintres, électriciens, informaticiens et décorateurs, travaillant sans relâche pour transformer l’espace en un terminal moderne et accueillant. Parmi les améliorations apportées, on note la peinture et le vernissage des sols, l’habillage des structures avec du bois gabonais, et la refonte de l’éclairage avec des LED, créant ainsi une ambiance chaleureuse et apaisante pour les passagers.

Un terminal conçu pour le confort des passagers

Le nouveau terminal propose désormais 160 places assises individuelles en classe économique, un salon affaires de 12 places avec bar et toilettes dédiées, ainsi que des fresques artistiques représentant un vol de perroquet au-dessus de la forêt équatoriale. Fly Gabon a également installé des services pour les passagers, incluant des télévisions diffusant des chaînes d’information continue, un wifi gratuit, et un coin pour les enfants. L’installation de nouvelles machines Rayon X et de logiciels informatiques d’enregistrement et d’embarquement garantit la sécurité et l’efficacité des opérations.

Le terminal rénové se distingue par son cadre sobre et apaisant, loin de la pollution visuelle publicitaire souvent présente dans les aéroports. Cette atmosphère de quiétude et d’hospitalité est au cœur des valeurs que Fly Gabon souhaite offrir à ses passagers, faisant de chaque voyage une expérience agréable et sereine. La réussite de ce projet pose la question : à quand une initiative similaire pour l’aéroport de Port Gentil ?

Fly Gabon, avec cette première réussite, démontre son engagement envers l’amélioration des infrastructures et du service aérien au Gabon, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le transport aérien dans le pays.