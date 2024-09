Gabon : le groupe burkinabè Ebomaf, nouvel allié de l’État avec des projets de plus de 700 milliards FCFA

Ecouter l'article

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a, depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023 lancé une série de travaux dans le pays. Pour mener à bien ces chantiers, les autorités militaires ont fait appel à l’expertise de l’Entreprise Bonkoungou Mahamadou et fils (EBOMAF), un groupe burkinabè dirigé par Mahamadou Bonkoungou. Ce partenariat stratégique à hauteur de 700 milliards de FCFA marque une nouvelle étape dans le développement du Gabon et ouvre à Ebomaf les portes du marché de l’Afrique centrale.

Remettre le Gabon au rang des pays dignes d’envie, telle est l’ambition des autorités de la Transition en tête desquelles le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce projet réitéré lors de la célébration de la Journée de la libération, s’est traduit par la mise en chantier du pays et la création de partenariats stratégiques à l’image de celui tissé avec l’Entreprise Bonkoungou Mahamadou et fils (EBOMAF). Un groupe burkinabè qui devrait investir dans plusieurs secteurs.

Un partenariat public-privé pour la modernisation des infrastructures routières

Depuis 1989, Mahamadou Bonkoungou et son groupe soutiennent des grands projets de construction sur le continent. Avec plus de 7 000 employés dans 8 pays d’Afrique subsaharienne selon Jeune Afrique, EBOMAF est devenu un leader du BTP en Afrique. Le groupe a diversifié ses activités dans les domaines du transport aérien, de l’hôtellerie, de la restauration, des industries, des assurances, et des banques, et propose également un service de transport aérien VIP. Sa clientèle principale était jusque récemment composée essentiellement des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le partenariat entre l’État gabonais et le groupe burkinabè Ebomaf s’étend donc à plusieurs secteurs clés. Selon les informations fournies par le groupe, l’ensemble des travaux en cours est estimé à plus de 1,2 milliard de dollars US, soit plus de 700 milliards de FCFA. Cette collaboration avec Ebomaf, initiée par le ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou, se concentre en grande partie sur la relance de l’entretien routier et la réalisation d’une route 2×3 voies avec des postes de péage. Malgré les défis, notamment climatiques, le groupe burkinabè « actuellement dans la forêt de Ndem, où ils aménagent une route de 70 kilomètres reliant Libreville » comme l’a déclaré Mahamadou Bonkoungou, entend aller au bout de son ambition.

Ebomaf investit dans plusieurs secteurs

Cependant, l’expertise d’Ebomaf ne se limite pas aux infrastructures routières. Le groupe intervient également dans les secteurs de l’immobilier, du transport, et de l’agriculture. Il a notamment livré le 14 août dernier des engins pour booster l’activité agricole, quand dans le transport il participe à la relance du transport maritime passagers avec la mise à disposition d’un ferry flambant neuf de 500 places pour relier Libreville à Port-Gentil. Toute chose qui devrait renforcer l’engagement des autorités de la Transition à désenclaver le pays.