Libreville : faussement accusé de viol, un compatriote recouvre la liberté après 8 ans

Ecouter l'article

Les sessions criminelles se poursuivent à Libreville. Le mercredi 5 juin 2024, la cours a acquitté un compatriote dénommé Mbounda Moussavou accusé de viol sur sa cousine agé de 11ans, après 8 ans de détention. Selon le rapport de Info241, les faits n’ont pas été constitués au cours du procès.

Les faits se seraient déroulés en 2016. Alors que la victime séjournait chez sa tante, cette dernière aurait inventé une histoire. Âgée de 11 ans, l’adolescente aurait déclaré que Mbounda Moussavou aurait abusé sexuellement d’elle. Une situation qui fait suite à une altercation entre la mère du présumé violeur et sa sœur. Cette dernière aurait maintenu ce faux serment devant la cour.

Mbounda Moussavou acquitté

Selon ladite victime, son cousin lui aurait demandé de venir dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Cependant, plusieurs éléments ont jeté le doute sur sa version des faits. En effet, le certificat médical ajouté au dossier aurait révélé que la jeune fille était déjà sexuellement active à 11 ans. Il convient de souligner qu’au moment des faits le mis en cause n’était pas à Libreville. Des preuves, qui auraient poussé le ministère public à plaider la relaxe.

La cour d’appel a donc suivi la réquisition du ministère public et aurait déclaré Mbounda Moussavou non coupable. Après huit années passées derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, ce compatriote aurait recouvré sa liberté. Mbounda Moussavou quant à lui aurait réclamé justice et réparation. Pour ce dernier, les responsables de cette injustice devraient être identifiés et punis.

Une énième situation qui met en lumière les nombreuses failles du système judiciaire de notre pays. Mais également l’importance et la nécessité de pour les parents d’analyser les témoignages de leurs proches. Il faut dire que les faux serments peuvent avoir des conséquences graves et étendues, à la fois sur le plan personnel, juridique et social. Il serait donc judicieux que les plaignants et les justiciables fassent preuves de vigilance.