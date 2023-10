Liberté de la presse : les journalistes de GMT libérés à minuit

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir été retenus une journée durant dans les locaux de la Direction générale des recherches (DGR), les quatre journalistes de Gabon Media Time, ont finalement recouvré la liberté tard dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre 2023. Un dénouement qui sonne ainsi la fin d’un épisode, qui aura tenu en haleine toute la corporation et l’opinion nationale.

Les quatre journalistes de GMT, dont le Directeur de publication, Harold Leckat ont pu regagner leurs domiciles respectifs aux alentours de minuit ce 05 octobre, après avoir été entendus, puis retenus en garde à vue par la DGR le tout après une intervention de la ministre de la Communication, Laurence Ndong, sur instruction du Premier ministre Raymond Ndong Sima, mais surtout du président de la Transition le Général de Brigade Brice Oligui Nguema.

Libres et bien portants

Visiblement bien portants, Harold Leckat, Esther Kengue, Lyonnel Mbeng Essone et Karl Maure ont fait un bref passage sur leur lieu de travail ce matin, afin de saluer leurs collègues. S’ils ne se sont pas exprimés sur la question, le directeur de publication et les trois journalistes étaient heureux de retrouver l’ensemble de l’équipe. En raison de la journée éprouvante qu’ils ont vécu, cette journée leur a été donnée pour se reposer et profiter de leurs proches en attendant la reprise du service.



Rappelons que les journalistes de Gabon Media Time et le directeur de publication avaient été convoqués par la DGR pour être entendus à la suite de la publication d’un article, puis d’un reportage, interrogeant sur le respect des procédures en matière de saisie, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, André Patrick Roponat, dans le cadre de la perquisition qui a eu lieu au domicile de Ian Ghislain Ngoulou, conseiller spécial du président déchu, Ali Bongo Ondimba.