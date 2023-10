Gabon : Sobea épinglé pour surfacturation de 6 milliards et abandon des travaux Sogatol-Oloumi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport de la Task-Force Finex datant de septembre 2022, dont Gabon Media Time a pu consulter copie, n’a pas fini de révéler les agissements peu orthodoxes de certaines entreprises adjudicataires des marchés publics. La preuve avec le cas de surfacturation de plus de 6 milliards de FCFA orchestré par la société Sobea dans le cadre des travaux de la route sur l’axe Terre Nouvelle-PK7.

Au moment où le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a procédé à la réactivation de la Task-Force sur la dette intérieure et extérieure, l’opinion se questionne sur le sort qui sera réservé à certaines conclusions de celle mise en place durant l’ancien régime d’Omar Bongo Ondimba. Et pour cause, le rapport de septembre 2022 laisse entrevoir des curiosités alarmantes en matière de gestion des marchés publics.

Sobea maitre dans la surfacturation ?

Ainsi, dans ce document signé du chef de mission, on apprend que dans le cadre des travaux d’aménagement de l’axe Terre Nouvelle-PK7 l’entreprise Sobea, en charge du chantier, aurait procédé à des surfacturations de l’ordre de plus de 6 milliards de FCFA sur les prix unitaires. « Par exemple, le prix des moustiquaires imprégnées est à 55 000 FCFA au lieu de 7 000 FCFA, le prix des blocs latéritiques rendus sur site est à 50 000 FCFA le mètre cube, mais Sobea facture à l’État 106 000 FCFA le mètre cube rendu sur le site », peut-on lire dans le document.



Pis, après avoir reconnu, sous procès-verbal, les actes de surfacturation et s’être engagé à réaliser « à titre gracieux des voiries sur Libreville sur le linéaire de 7 km », si cet engagement a été concrétisé par la réhabilitation de l’axe Sogatol-Oloumi, le rapport de la Task-Force Finex indique que « le projet a été malheureusement abandonné par la suite sans raison valable ». De quoi interpeller également le CTRI sur la nécessité de reprendre en main l’ensemble de ces dossiers rangés dans les tiroirs des anciens responsables de l’administration publique.