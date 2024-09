Lebamba : un ambulancier sauvagement battu par 9 adolescents pour avoir renversé une bière

Follow on X

David Mbada, un gabonais d’une vingtaine d’années, exerçant en qualité d’ambulancier au centre médical de Lebamba aurait pu se retrouver plus tôt que prévu dans la rubrique mortuaire du quotidien L’Union. En effet, ce dernier se serait fait agresser par neufs adolescents pour avoir renversé une bouteille de bière se trouvant sur la table de ses agresseurs. Un acte grave perpétré par des mineurs qui devrait faire l’objet d’une enquête afin de faire une enquête devrait être ouverte afin de mettre de la lumière sur cette affaire.

C’est dans un bistrot du département du chef-lieu de la Louetsi-Wano dans la province de la Ngounié que le jeune homme a été victime de délinquance juvénile liée à l’alcool d’après notre confrère le quotidien L’Union. Aux environs de 21 heures, après avoir passé une journée de travail chargée, David Mbada aurait décidé de s’évader en prenant un verre hors de son quartier Malonga. Il aurait donc opté pour un coin chaud de la ville.

Arrivé sur les lieux, David Mbada se serait installé mais peu de temps après il aurait ressenti le besoin urgent d’uriner. Il se serait levé pour se diriger vers les toilettes. Malheureusement, à son passage il aurait bousculé une table ce qui va provoquer la chute d’une bouteille. Conscient de son erreur, il aurait présenté ses excuses aux clients assis sur cette table, eux, ne l’entendant pas de cette oreille seraient rentrés dans une colère noire et l’auraient tabassé.

L’agression sera d’une violence extrême car les agresseurs, tous mineurs étaient armés de chevrons et de bouteilles vides, la victime pour se protéger aurait mis ses mains sur son visage. N’eût été l’intervention du gérant et d’autres clients, David Mbada aurait pu passer de vie à trépas. Il sera conduit d’urgence au centre médical pour être pris en charge. Fort heureusement, le diagnostic vital de l’ambulancier ne serait pas engagé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités de chaque partie dans cette agression et d’éclaircir cette affaire.

Espérance Mabanga M’ossagou, journaliste stagiaire