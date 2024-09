Forum Gabon – Chine : 50 milliards de Fcfa pour l’exploitation de minerais de fer et de manganèse à faible teneur 

Ecouter l'article

Opportunités économiques, développement des infrastructures, diversification économique, coopération technologique et éducative, renforcement des relations diplomatiques, accès aux financements. Bien au-delà de tous ces aspects, le FOCAC a été l’occasion pour Pékin et Libreville de renouer un contact qui semblait quelque peu se perdre dans le flow des discussions bilatérales. Une occasion pour le Gabon de présenter de nouvelles opportunités notamment dans le secteur des mines.

Plateforme stratégique pour le Gabon pour obtenir des investissements, diversifier son économie, développer ses infrastructures, et renforcer ses relations diplomatiques avec la Chine, le Forum sino-africain en marge duquel s’est tenu un forum Gabon-Chine, a été l’occasion pour le pays de capter des financements multisectoriels. De l’énergie à l’habitat en passant par le transport multimodal et le développement des minerais, tout y passé. Sur ce volet, c’est l’entreprise Shangai Milestone Technology qui a raflé la mise.

Entreprise basée à Shanghai, en Chine, spécialisée dans les solutions technologiques pour divers secteurs industriels, Shanghai Milestone Technology est impliquée dans divers domaines allant de la technologie de l’information, aux systèmes d’automatisation industrielle, en passant par la fourniture de solutions logicielles. Son expertise inclut également le développement de logiciels personnalisés, la gestion de données, et l’intégration de technologies avancées dans les processus industriels.

100 millions de dollars pour le développement de minerais de fer et de manganèse à faible teneur

En se positionnant sur le marché gabonais, l’entreprise a donc obtenu l’accord des autorités pour l’exploration et l’exploitation de minerais de fer et de manganèse à faible teneur. Si pour l’heure les contours de ce projet ne sont pas encore définis, le montant de l’investissement initial par contre, est déjà connu. Il s’agit de 100 millions de dollars soit un peu plus de 52 milliards FCFA. L’entreprise chinoise qui joue un rôle important dans la transformation numérique des industries en Chine, aura donc également la latitude de fournir des solutions qui aident à améliorer l’efficacité, la productivité, et la compétitivité des entreprises gabonaises.