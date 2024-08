Follow on X

JO Paris 2024 : Atora Eyeghe battue mais toujours en course pour une médaille !

Espoir de toute une nation, la 16e au ranking Taekwondo féminin n’a pas fait le poids face à la leader dudit classement. Malgré un début de combat appréciable, Emmanuella Atora Eyeghe a été battue 2 rounds à 0 avec respectivement 6-2 et 5-0 dans chaque phase par la chinoise Luo Zongshi. Toutefois, l’athlète gabonaise pourrait être repêchée grâce au parcours de sa tombeuse.

C’est un combat de haute volée qui vient de prendre fin à Paris en Taekwondo femmes (-57 kg) entre la numéro 1 mondiale Luo Zongshi et la 16e dudit classement la talentueuse gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe. Faite de kick, de head kick, la partie a débouché sur une domination à sens unique de la chinoise. Clairement en mission, l’athlétisme de Pékin a été plus agressive que son adversaire.

Atora Eyeghe battue mais pas éliminée !

En effet, comme l’a souligné le directeur technique national de la Fédération gabonaise de Taekwondo, Maître Claude Cardin Boulouchi Letola, notre ambassadrice des arts martiaux n’est pas encore éliminée de la compétition. Pour faire simple, Atora Eyeghe peut profiter de la règle dans la discipline qui veut qu’elle puisse être repêchée en cas de qualification de sa tombeuse en finale.

« Il faudrait que la chinoise atteigne la finale. Si cette dernière avant la finale, Atora sera définitivement Out. Par conséquent, Zongshi va en finale, notre compatriote affrontera celle que la Chinoise aura battue en quart de finale. Et en cas de succès d’Atora,cette dernière affrontera pour le combat de la médaille de bronze, celle qui aura perdu la demi-finale contre la Chinoise », a expliqué l’expert du domaine.

À Libreville, les doigts sont croisés et les coeurs sont désormais avec l’athléte de l’empire du milieu. Et ce, afin que notre « bastille 7.0 » se remette en marche pour une historique médaille olympique pour le taekwondo féminin. Après l’épopée réussie en 2012 par Anthony Obame chez les hommes. Le rêve est permis et la témérité de mise pour Emmanuella Atora Eyeghe.