Migration : le Gabon, toujours un Eldorado pour les étrangers

S’il est connu que le Gabon est un pays qui attire fortement les étrangers, le rapport de l’enquête sur les profils des migrants au Gabon réalisé pour le compte de l’année 2023 met cette affirmation en lumière. En effet, selon les avis recueillis par les représentants de l’Organisation internationale pour les migrants (OMI), la majorité des migrants en quête d’un avenir meilleur estiment que le Gabon offre des conditions de vie favorables. Toute chose qui justifie leur présence sur le territoire national.

Si l’Afrique est le berceau de l’humanité, le Gabon quant à lui semble la terre promise pour les étrangers. Une affirmation qui prend tout son sens, puisque le rapport sur le profil des migrants au Gabon réalisé en décembre 2023 indique que sur la population migrante interrogée au cours de l’enquête menée, la principale raison évoquée qui les aurait poussé à s’installer au Gabon est « la recherche de meilleures conditions de vie à 65% ». Le rapport précise que ces derniers depuis leur arrivée sur le territoire national, « ce sont près de 53% qui jugent suffisant leur revenu moyen destiné à satisfaire leurs besoins ».

Le Gabon pays attractif en termes d’opportunités d’affaires

Ainsi les avis des migrants démontrent véritablement que le Gabon est un pole d’attraction majeur pour les ressortissants de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale. D’aillleurs le rapports indique que « que les maliens (22%) et les camerounais ( 20%) sont fortement présent sur le territoire ». Cependant malgré leur bonne intégration qui semble se faire, un fait important n’est pas à négliger c’est le statut professionnel de ces derniers qui connait un accroissement et une regression. En ce qui concerne l’accroissement il est plus perceptible chez les travailleurs indépendants, avec une augmentation de 14% chez les hommes et de 38 % chez les femmes.

Une régression s’observe chez les migrants sans emploi mais à la recherche d’emploi, passant de 11% chez les femmes à 1% selon la situation actuelle, et de 7% à 1% chez les hommes. Toute chose qui démontre une flexibilité et accessibilité du marché de l’emploi au Gabon, et qui justifierait la forte présence des migrants exercant le plus souvent leurs activités de vente dans des marchés municipaux, dans leur quartier ou encore à la devanture de leur habitation. Des activités qui d’ailleurs sont pratiquées à 72% par des femmes et 66% par des d’hommes.