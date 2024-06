Jean Valentin Leyama : « Bilie-By-Nze, un redoutable animal politique »

Ecouter l'article

A chacune de ses sorties publiques, le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba ne manque pas de faire parler de lui. Depuis sa dernière réflexion sur le regard qu’il porte vis-à-vis des conclusions du Dialogue national inclusif, Alain-Claude Bilie-By-Nze ne cesse de susciter des réactions aussi bien au sein de l’opinion publique que de la classe politique. Dernière en date, celle du député de la Transition, Jean Valentin Leyama qui reconnaît en ce dernier des qualités d’une véritable bête politique.

Qui pour opposer un bras de fer crédible à la politique menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ? Pour Jean Valentin Leyama, la trajectoire que prend l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze ressemble à s’y méprendre au tournant pris par André Mba Obame, qui a su s’imposer comme l’adversaire de premier rang face au rouleau compresseur du Parti démocratique gabonais conduit à l’époque par Ali Bongo Ondimba, au lendemain du décès d’Omar Bongo.

Bilie-By-Nze, un politique né

C’est à la faveur d’une réflexion rendue publique le 1er juin 2024 sur sa page Facebook que le député de la Transition, Jean Valentin Leyama a tenté de décortiquer le profil et la trajectoire d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, dans le cadre de la nouvelle configuration politique imposée par les militaires. Si depuis le début de la Transition, très peu sont les personnalités à oser opposer une voix dissonante face à la politique menée par le CTRI, Jean Valentin Leyama voit en Alain-claude Bilie-By-Nze « un redoutable animal politique forgé, non pas dans les facultés de sciences politiques, mais sur le terrain », capable de donner des sueurs froides à l’actuelle équipe dirigeante.

En effet, tout en comparant cet « animal politique » à André Mba Obame, qui avait su transformer la détestation des Gabonais à son égard en capital politique au point d’être propulsé au rang de principal opposant à Ali Bongo, Jean Valentin Leyama n’hésite pas à rappeler le parcours atypique de cet enfant terrible, qui a quitté prématurément l’Université, pour se consacrer entièrement à la politique, au point d’en devenir un professionnel et de disposer d’une « extraordinaire capacité de rebond et un sens élevé de l’opportunisme ». Ainsi, Alain-Claude Bilie-By-Nze a tour à tour su gravir les échelons parsemés d’embûches au point d’atteindre la prestigieuse marche de Premier ministre chef du gouvernement. Un niveau de responsabilité qu’il doit également à son sens de la loyauté, qui ne s’est d’ailleurs jamais démenti puisqu’à ce jour, il reste l’un des rares anciens collaborateurs d’Ali Bongo Ondimba à défendre bec et ongle le bilan des 14 dernières années, lorsque beaucoup ont sauté pieds joints dans le train CTRI.

Au terme de sa réflexion, Jean Valentin Leyama tente de spéculer sur de potentiels profils au sein du CTRI pouvant s’ériger en rempart face à la « fusé ACBBN ». « Face à Alain-Claude Bilie-By-Nze, le CTRI peut lui opposer qui en son sein dans un débat ? Ou qui parmi les anciens larbins du PDG reconvertis, ou les nouveaux larbins, anciens opposants, acteurs de la société civile et de la Diaspora ? », s’interroge l’ancien commissaire au Dialogue national inclusif avant de conclure, « Sortis des postures d’invectives, désolé de le dire, ils ne sont pas au niveau ! ».