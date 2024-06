Gabon : lancement des formations « 123 Base » en sûreté de l’aviation civile

Follow on X

Pour se conformer aux normes internationales sur la sûreté aéroportuaire, l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a initié trois nouvelles sessions de formations en sûreté de l’aviation civile à Port-Gentil et Franceville du 31 mai au 22 juin 2024. Ces formations font suite à celles organisées précédemment à Libreville, auxquelles ont participé 286 agents issus de divers services de l’aéroport international Léon MBA.

Le vendredi 31 mai 2024, conformément à la stratégie du Directeur général de l’ANAC, des sessions de formation en sûreté de l’aviation civile ont été lancées à Franceville, mais aussi à Port-Gentil . Destinées aux personnels des services publics opérant dans les aéroports, telles que la douane gabonaise, l’armée de l’air, la DGDI, la gendarmerie nationale et l’ONSFAG, ces formations interviennent après des séances similaires tenues auparavant à Libreville.

Qu’est-ce qu’une formation 123 Base ?

Intitulées « 123 BASE », ces formations visent à renforcer les compétences techniques des agents des services de l’Etat œuvrant dans le domaine aéroportuaire. Elles s’inscrivent dans le cadre de la politique du maintien des compétences et des efforts continus déployés par la Direction générale de l’Agence nationale de l’aviation civile. L’organisation de ces sessions à Port-Gentil et à Franceville témoigne de la volonté d’établir une culture de la sûreté au sein de tous les aéroports du Gabon et de garantir une sûreté uniforme à travers le réseau aéroportuaire national.

Le lancement de ces formations « 123 BASE » marque ainsi, une nouvelle étape dans le renforcement de la sûreté du transport aérien au Gabon. A cet effet, les personnels aéroportuaires de Port-Gentil et Franceville bénéficieront d’un approfondissement de leurs connaissances et compétences essentielles pour faire face aux enjeux actuels de la sûreté de l’aviation civile dans l’ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel de ces sessions de formation au niveau de l’aéroport de Port-Gentil a été présidée par le Directeur Général de l’ANAC, le Général de Brigade Eric Tristan Franck Moussavou, qui séjournait également à Port-Gentil dans le cadre de la clôture de la caravane de sensibilisation aux métiers de l’aviation civile.